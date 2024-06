Mercato LOSC : Un prétendant lâche Jonathan David

L’attaquant canadien évoluant au Lille OSC, Jonathan David a un prétendant en moins. Un géant espagnol se retire de la course pour sa signature cet été.

Jonathan David est mis sur le marché

Le prolifique attaquant canadien du LOSC, Jonathan David est très sollicité sur le marché des transferts. Il est annoncé avec insistance sur le départ cet été.

En conférence de presse le mercredi 12 juin 2024, le nouvel entraîneur du Lille OSC, Bruno Génésio et le président du club, Olivier Létang ont indiqué que Jonathan David à un bon de sortie.

Le média anglais, Caughtoffside a révélé que le profil de l’attaquant canadien plaît à Chelsea, Arsenal, Manchester United et l’Atletico Madrid. Ces quatre écuries se bousculent pour entamer des discussions avec le joueur. Les medias espagnols ont confirmé que Jonathan David est une cible prioritaire de l’Atletico Madrid cet été.

💣🚨| El jugador español está abierto a dejar el club, ya que el Atlético de Madrid está en conversaciones por otros delanteros.



Artem Dovbyk, es uno de ellos.



🗞️ @FabrizioRomano en @caughtoffside vía @Objetivoatleti. https://t.co/oYglfChguc pic.twitter.com/UmkYlZIlBV — Víctor_ATM (@_soy_rojiblanco) June 14, 2024

L’Atletico Madrid abandonne la piste Jonathan David

Jonathan David n’est plus la priorité de l’Atletico Madrid cet été. Les Colchoneros rebroussent chemin et visent un autre crack sur le marché des transferts. Selon les informations de Mundo Deportivo, les dirigeants ibériques envisagent sérieusement de recruter l’attaquant ukrainien Artem Dovbyk qui affole les compteurs de but en Espagne.

Le serial buteur ukrainien a réalisé une très belle saison avec Girona en Liga. Il a été l’un des hommes forts de la qualification de ce club pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Artem Dovbyk et ses coéquipiers ont terminé la saison en occupant la troisième place au classement en championnat d’Espagne. Il est le meilleur buteur de la Liga cette saison avec 24 buts.

Pour finaliser ce transfert, l’Atlético Madrid doit débourser entre 30 et 35 millions d’euros. Les négociations seraient en bonne voie. Il reste quelques détails à finaliser.