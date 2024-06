Mercato OM : Roberto De Zerbi prépare une grosse surprise

L’arrivée imminente de Roberto De Zerbi entraînera de profonds changements à l’OM, tant sur le plan tactique qu’au niveau de l’effectif. Sa venue pourrait même attirer un ancien prodige du club.

Mercato : Roberto De Zerbi à un pas de signer à l’OM

Malgré son absence en coupe d’Europe la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a réussi à attirer un entraîneur de haut niveau en en la personne de Roberto De Zerbi. L’Italien, reconnu pour son jeu séduisant et offensif, a brillé à Sassuolo et Brighton, et est désormais prêt à mettre son savoir-faire au service de l’OM.

L’arrivée de Roberto De Zerbi à Marseille va donc entraîner des changements dans l’effectif. Le technicien de 45 ans est connu pour réclamer des joueurs capables de répondre à ses exigences tactiques. Un possible recrutement a alors rapidement émergé sur les réseaux sociaux avec un possible retour de Maxime Lopez.

Formé à l’OM, le milieu de terrain français a travaillé sous les ordres de Roberto De Zerbi à Sassuolo lors de la saison 2020-2021. Maxime Lopez a gagné la confiance de son coach, devenant un élément clé de l’équipe. Leur bonne relation pourrait faciliter son retour à Marseille, un club qu’il affectionne particulièrement.

Des retrouvailles en vue avec Maxime Lopez

De nombreux supporters marseillais sont enthousiastes à cette idée. « De Zerbi qui ramène Max Lopez à l’OM, je ne demande que ça », « J’espère qu’on le fera », peut-on lire sur les réseaux sociaux. Ce transfert reste en tout cas réalisable pour l’OM, compte tenu de la situation actuelle de Maxime Lopez.

Maxime Lopez sur Roberto De Zerbi :



"Avec De Zerbi, c’est comme avec une meuf, j’ai eu le feeling direct. Un vrai coup de foudre. Sa façon d’aimer le football, c’était exactement la mienne."

pic.twitter.com/7TVOh6hfuj — Massilia Zone (@MassiliaZone) June 13, 2024

Le milieu offensif sort d’un prêt mitigé à la Fiorentina et appartient toujours à Sassuolo, qui a été relégué en Serie B. Un retour à Marseille, sous la direction de De Zerbi, pourrait donc être une option intéressante pour toutes les parties. Pour le moment, les dirigeants phocéens se concentrent sur d’autres profils pour renforcer l’équipe cet été.

En attendant, l’arrivée imminente de Roberto De Zerbi ouvre la voie à de nombreuses possibilités de renforts et de réaménagements au sein de l’effectif marseillais, promettant un mercato riche en rebondissements.