Mercato en feu : Accord trouvé ! Un crack ivoirien arrive à Auxerre !

Un renfort arrive à Auxerre au milieu de terrain cet été. Le club a bouclé le deal pour le recrutement d’une pépite ivoirienne.

Auxerre rejoint la Ligue 1

Auxerre est de retour en Ligue 1 après son sacre en Ligue 2 à la fin de cette saison. Les hommes de Christophe Pélissier ont affiché une grande détermination tout au long de cette campagne et ont remporté le titre.

« Incroyable ! On est parti de loin avec un groupe qui était un peu traumatisé par sa descente. Il a fallu remobiliser tout le monde pour atteindre notre objectif. La première idée a été de permettre aux joueurs de reprendre du plaisir dans le jeu. Ils se sont identifiés à ce projet et ils ont de fil en aiguille amené les supporters avec eux. On a vécu une saison magnifique ! », a réagi le coach après la montée en Ligue 1.

L’objectif de Christophe Pélissier est de maintenir Auxerre en Ligue 1 la saison prochaine. « On veut rester en Ligue 1 et il faudra stabiliser le club en Ligue 1 », a ajouté le coach.

Et pour y arriver, le club a besoin de renforts. Les dirigeants d’Auxerre s’activent sur le marché des transferts pour renforcer leur effectif en vue de la prochaine saison.

Lasso Coulibaly à Auxerre cet été

Selon les informations de Foot Mercato, le club bourguignon est sur le point de recruter une jeune pépite ivoirienne nommée Lasso Coulibaly. Agé de 21 ans, Coulibaly a été prêté à Nordsjaelland par le Randers FC la saison dernière, mais il ne devrait pas prolonger son séjour au Danemark.

Les recruteurs d’Auxerre ont trouvé un accord avec Randers FC et vont boucler l’arrivée de Lasso Coulibaly dans les prochains jours. Le joueur est aussi prêt à rejoindre le club la saison prochaine. Le milieu de terrain ivoirien est en très grande forme. Cette saison, il a marqué 4 buts et a délivré 5 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues.