Mercato PSG : Le clan Kvaratskhelia lâche une bombe à Naples

Déjà d’accord avec le PSG pour un transfert lors de ce mercato estival, l’attaquant Khvicha Kvaratskhelia a lâché une bombe sur son avenir avec le SSC Naples.

L’agent de Kvaratskhelia « nous voulons quitter le Napoli »

Désireux de frapper un gros coup cet été pour remplacer Kylian Mbappé, qui a signé avec le Real Madrid pour les cinq saisons à venir, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Kvhicha Kvaratskhelia. Alors que plusieurs médias italiens ont récemment assuré que l’ailier de 23 ans aurait été convaincu par son nouvel entraîneur Antonio Conte et qu’il se dirigerait vers une prolongation avec le Napoli. Des informations démenties ce dimanche soir par l’agent de l’international géorgien.

« Nous voulons quitter le Napoli, mais en ce moment nous attendons l’Euro. Avec Conte, le Napoli a de grandes ambitions. Je suis sûr qu’ils vont se qualifier pour la Ligue des Champions et lutter pour le Scudetto. Mais cela ne veut pas dire qu’il va rester ici. Je ne veux pas ennuyer Khvicha avec ça, le plus important reste l’équipe nationale. Mais notre but est de jouer en Ligue des Champions. Le pire, ce serait qu’il reste ici, il perdrait un an à cause de cela, et ça nous inquiète », a clairement déclaré le représentant de Khvicha Kvaratskhelia au micro de Sport Imedi, un média spécialisé géorgien.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, le coéquipier de Victor Osimhen ne souhaite pas poursuivre l’aventure avec les Partenopei, alors qu’il se serait déjà mis d’accord avec le Paris SG.

Khvicha Kvaratskhelia future star du PSG ?

Samedi, le journaliste Christophe Bérard a confirmé que Khvicha Kvaratskhelia a d’ores et déjà donné sa parole au Paris Saint-Germain pour une arrivée cet été. Considéré par Luis Enrique comme l’héritier naturel de Kylian Mbappé, l’ancien attaquant du Dinamo Batumi serait emballé à l’idée de défendre les couleurs Rouge et Bleu la saison prochaine. D’ailleurs, le PSG lui offrirait un pont d’or par rapport à ce qu’il touche actuellement à Naples, ce qui aurait abouti à un accord contractuel entre les deux parties.

« Kvaratskhelia a trouvé un accord avec le PSG et a l’envie de jouer sous la Tour Eiffel (…) Le Géorgien toucherait 1M€ par mois à Paris. Son transfert pourrait atteindre les 100M€ », a expliqué le spécialiste PSG du quotidien Le Parisien dans un entretien avec Calcio Napoli 24. Réputé très dur en affaires, le président napolitain Aurélio De Laurentiis réclamerait entre 120 et 150 millions d’euros pour laisser partir Kvaratskhelia. Affaire à suivre donc…