Susceptible de remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG dès cet été, Antonio Conte, libre depuis son départ de Tottenham, aurait débarqué à Paris.

PSG Mercato : Antonio Conte sondé pour l’après-Galtier ?

Après une première saison catastrophique, Christophe Galtier ne devrait pas rempiler sur le banc du Paris Saint-Germain l’année prochaine. Au milieu des noms de Zinédine Zidane (libre), José Mourinho (AS Rome) et de Thiago Motta (Bologne), celui d’Antonio Conte aurait également fuité dans les couloirs de la Factory, le siège du club de la capitale. Après son récent départ à l’amiable du côté de Tottenham, le technicien italien serait en pleine réflexion concernant son avenir.

D’après Tuttosport, Antonio Conte serait partagé entre une année sabbatique, la Juventus Turin et le PSG. À Paris, sa poigne, son intransigeance et son autorité seraient très appréciées par les dirigeants du club de la capitale, notamment le président Nasser Al-Khelaïfi, qui pense que sa venue ferait du bien à un vestiaire dirigé par les égos. Et en attendant de connaître sa décision finale, l’ancien manager de Chelsea serait arrivé dans la Ville Lumière.

PSG Mercato : Antonio Conte en séjour à Paris avec sa famille

Libre de tout contrat depuis son départ de Tottenham le 26 mars dernier, Antonio Conte a passé trois jours en famille à Paris. Via les réseaux sociaux, l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin a annoncé avoir profité de la beauté de la capitale française durant quelques jours avec sa famille. Antonio Conte a-t-il mis à profit ce bref séjour pour rencontrer la direction du Paris SG en vue d’une future collaboration en cas de départ de Christophe Galtier ? Aucune rumeur n’a filtré à ce sujet. Il faudra donc encore patienter avant d’être fixé définitivement dans ce dossier. En attendant, Galtier va terminer la saison sur le banc du PSG avec pour objectif de remporter le 11e titre de Champion de France.