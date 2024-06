Mercato OM : Mehdi Benatia vers la sortie, la vérité éclate

L’arrivée de Roberto De Zerbi, associée à celle de Giovanni Rossi, annonce des changements majeurs en interne. Le poste de Mehdi Benatia semble menacé en interne. Mais la réalité est différente.

Malgré les apparences, Mehdi Benatia n’est pas en danger

Roberto De Zerbi sera le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, mettant fin à plusieurs semaines de spéculations. L’ancien manager de Brighton a trouvé un accord pour un contrat de trois ans avec l’OM. Son arrivée marque un événement majeur pour le club et il era accompagné d’une autre signature importante.

En effet, Roberto De Zerbi ne viendra pas seul. Giovanni Rossi, qui a travaillé avec lui à Sassuolo, rejoindra aussi l’OM. Le technicien italien a insisté sur la présence de Rossi à ses côtés, soulignant la solidité de leur relation professionnelle. Ce duo vise à bâtir un projet ambitieux à Marseille, en apportant une nouvelle dynamique.

Giovanni Rossi aura pour mission principale de dénicher des talents tout au long de ce projet. Actuellement, cette tâche est menée par Mehdi Benatia, conseiller de Pablo Longoria. La question qui se pose alors est de savoir si l’arrivée de Rossi impactera l’avenir du Marocain. Foot Mercato a répondu à cette interrogation, en expliquant que cette arrivée ne modifiera pas les fonctions de Mehdi Benatia.

Il continuera d’exercer ses responsabilités à l’OM

Arrivé à l’OM suite au départ de Javier Ribalta en octobre dernier, Mehdi Benatia continuera d’exercer ses responsabilités au sein du club. Quoi qu’il en soit, le duo De Zerbi-Rossi promet d’apporter une nouvelle vision au club marseillais. Leur complémentarité devrait logiquement renforcer la structure sportive de l’Olympique de Marseille, ​​permettant au club de mieux exploiter les opportunités sur le marché des transferts.

🔹Giovanni Rossi sera le bras droit de Roberto De Zerbi, pour l’aider dans ses tâches quotidiennes.

— Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) June 17, 2024

Roberto De Zerbi, avec son style de jeu attractif et innovant, et Giovanni Rossi, doté d’une expertise en recrutement, forment une équipe prometteuse pour l’avenir du club. L’OM s’apprête donc à entrer dans une nouvelle ère avec des ambitions renouvelées et une organisation sportive renforcée.