Les mouvements se poursuivent à l’OM. Après Javier Ribalta, un autre membre de la direction du club se rapproche de la sortie.

En cette période de trêve internationale, l’Olympique de Marseille se retrouve plongé dans une période de grands bouleversements au sein de son organigramme. Les tensions avec les groupes de supporters ont déjà conduit au départ de deux figures importantes du club. Javier Ribalta, le directeur sportif de l'OM, a suivi les pas de Marcelino en présentant sa démission. La direction de l’OM a récemment officialisé son départ.

Cette situation oblige désormais les dirigeants de l'OM à s'atteler à la recherche d'un remplaçant à la hauteur pour occuper ce poste stratégique. Si plusieurs pistes sont étudiées en interne, l’ancien international marocain, Mehdi Benatia, est présenté comme le candidat favori pour ce poste vacant. Les négociations entre les deux parties avancent positivement, et il ne resterait plus que quelques détails administratifs à finaliser pour officialiser son arrivée.

Cependant, les démissions en cascade semblent se poursuivre au sein de la direction de l’OM. En effet, après les départs de Marcelino et Javier Ribalta, un autre membre important du Directoire phocéen est proche de s’en aller. Selon les informations révélées par La Provence, David Friio, actuel directeur sportif du club phocéen, ne devrait pas rester à son poste.

La possible arrivée de Medhi Benatia fait déjà une victime

La perspective d'un recrutement puissant pour le rôle de directeur sportif, avec la possible arrivée de Mehdi Benatia, réduira considérablement le pouvoir de David Friio au sein de la direction de l’OM. Face à cette restructuration imminente, le principal intéressé semble peu enclin à accepter une limitation de ses responsabilités.

David Friio envisage ainsi sérieusement de quitter le club ou de se voir attribuer un autre poste. Son avenir ferait actuellement l’objet de discussions intenses à l’OM, même son départ semble de plus en plus probable. Pour le moment, l’incertitude règne concernant les prochaines évolutions au sein de la direction marseillaise. Le président de l’OM, Pablo Longoria, à l’œuvre pour ramener la sérénité au sein du club et réorganiser son équipe en réponse aux récents bouleversements.