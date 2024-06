Euro 2024 : France-Autriche, les compos ! Deschamps réserve des surprises

Pour son entrée en lice à l’Euro 2024, la France affronte l’Autriche ce lundi à la Dusseldorf Arena, à 21 heures. Découvrez les compos probables des deux équipes.

Euro 2024 : Didier Deschamps réserve des surprises dans sa compo

Trois ans après une sortie de route prématurée face à la Suisse, l’équipe de France retrouve la compétition européenne ce lundi soir. Didier Deschamps et ses hommes démarrent leur Euro face à un adversaire plus redoutable qu’il n’y paraît, l’Autriche. Mais au-delà de ce match d’ouverture, les Bleus entrent dans une compétition avec un sac chargé sur les épaules.

Et pour ce match d’ouverture contre le groupe de Ralf Rangnick, le sélectionneur des Bleus a réservé quelques surprises dans sa composition d’équipe. Malgré quelques pépins physiques en fin de saison avec l’AC Milan, Mike Maignan devrait être titularisé dans les cages, devant le duo William Saliba – Dayot Upamecano en charnière centrale.

Sur les côtés, Jules Koundé et Théo Hernandez vont débuter. Au milieu de terrain, Deschamps devrait opter pour le trio N’Golo Kanté, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann. Devant, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram seront chargés de donner du fil à tordre aux défenseurs de l’Autriche.

En face, l’équipe de Ralf Rangnick possède également des joueurs techniquement très à l’aise à l’image de Marcel Sabitzer, bourreau du Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund. D’ailleurs, l’attaquant de 30 ans se dit prêt à récidiver face aux Bleus de Didier Deschamps.

« Oui, on peut comparer ces deux affiches. Déjà parce qu’il y a aussi Mbappé et Dembélé sur les ailes qui sont très dangereux. On espère pouvoir les contrôler sinon ça risque d’être compliqué. On n’a pas le droit de les laisser avancer vers nous. Et d’un point de vue tactique, les systèmes de jeu sont assez semblables. Nous avons bien préparé cette rencontre », a prévenu l’international autrichien dans un entretien avec le quotidien Le Parisien.

Le onze probable de la France

Gardien : Maignan

Défenseurs : Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez

Milieux : Griezmann, Kanté, Rabiot

Attaquants : Mbappé, Thuram, Dembélé.

L’équipe possible de l’Autriche

Gardien : Pentz

Défenseurs : Posch, Danso, Wöber, Mwene –

Milieux : Grillitsch, Seiwald, Laimer

Attaquants : Sabitzer – Gregoritsch, Baumgartner.