Manchester United Mercato : MU tient le successeur de Rangnick

Publié par ALEXIS le 06 avril 2022 à 22:39

Manchester United aurait trouvé son nouvel entraineur pour prendre la place de Ralf Rangnick, actuel coach intérimaire, à l’issue de la saison.

Accord entre Manchester United et Ten Hag pour succéder à Rangnick

À la recherche d’un nouveau coach pour succéder à Ralf Rangnick (63 ans) nommé jusqu’en juin 2022, Manchester United tiendrait son nouveau manager. D’après les informations d’ESPN rapportées par Foot Mercato, il s’agit d’Erik Ten Hag (52 ans), actuel entraineur de l’Ajax Amsterdam aux Pays-Bas. La direction du club mancunien et le technicien néerlandais sont tombés d’accord à en croire le média américain. Il ne reste donc plus qu’à finaliser leur accord avant l’officialisation.

D’après la source, Man United va verser 2 millions d’euros à l’Ajax pour racheter la dernière année de contrat d'Erik Ten Hag avec les Lanciers. Ce dernier était sous contrat à Amsterdam jusqu’en juin 2023. Erik Tem Hag prendra la place de Ralf Rangnick sur le banc de touche des Red Devils en vue de la saison prochaine. Quant au dernier, il devrait intégrer le board de MUFC, en tant que conseiller.

Outre le coach hollandais, Manchester United avait coché d’autres noms pour diriger et relancer son équipe dès l’exercice 2022-2023. Il y avait entre autres : Mauricio Pochettino du PSG, Luis Enrique, actuel sélectionneur de l’Espagne et et Julen Lopetegui, coach du FC Séville.

Ralf Rangnick en échec à MUFC

Pour mémoire, Ralf Rangnick avait remplacé Ole Gunnar Solskjær à Old Traford, le 29 novembre 2021, après un début de saison poussif des Mancuniens. Le technicien allemand n'a pas réussi à redresser la barre du club si cher à Sir Alex Ferguson. Les Red Devils sont 7es à 8 journées de la fin de la Premier League. Ils sont quasiment hors course pour finir à l'une des 4 premières places qualificatives pour la Ligue des Champions. Son bilan est de 4 défaites, 7 nuls et 9 victoires en 20 matchs dirigés, toutes compétitions confondues.