Mercato OM : Une double signature prévue cette semaine !

Le mercato s’accélère du côté de l’OM qui est en passe d’officialiser l’arrivée de Roberto De Zerbi au poste d’entraineur. Mais ce n’est pas tout, les dirigeants phocéens ont aussi prévu une autre signature cette semaine.

Mercato : Pablo Longoria prépare du lourd à l’OM !

L’Olympique de Marseille a enfin trouvé son nouvel entraîneur en la personne de Roberto De Zerbi. Après avoir quitté Brighton, le technicien italien s’apprête à signer un contrat de trois ans avec le club phocéen. Mais il ne viendra pas seul. En effet, le président de l’OM, Pablo Longoria, a validé l’arrivée de Giovanni Rossi dans l’organigramme du club.

Le dirigeant italien, qui a collaboré avec Roberto De Zerbi à Sassuolo, rejoindra l’OM pour trois saisons à la demande de son compatriote. Pablo Longoria connaît également Giovanni Rossi, ayant collaboré avec lui entre 2013 et 2015 en tant que responsable du recrutement. Cette décision vise à instaurer une stabilité au sein du club après plusieurs changements d’entraîneurs ces dernières années.

Le besoin de renforcer la direction sportive de l’OM était même urgent après les nombreux départs durant la saison dernière. Jusqu’à présent, seul Medhi Benatia a occupé le rôle de conseiller sportif du président, mais les postes de directeur sportif et de directeur technique, vacants depuis le départ de Javier Ribalta et David Friio, n’avaient pas été comblés.

Giovanni Rossi et Roberto De Zerbi vont signer en fin de semaine

L’arrivée de Giovanni Rossi, en tandem avec Roberto De Zerbi, marque une étape importante dans la réorganisation sportive de l’Olympique de Marseille. Cette double signature, qui devrait être officialisée en fin de semaine selon La Minute OM, montre la volonté du club de construire un projet sur le long terme.

🔵⚪️ | Après renseignements l’officialisation de Roberto De Zerbi 🇮🇹 pourrait finalement intervenir en fin de semaine ‼️



▫️Le club règle les derniers détails sur la composition du staff !



Rien d’alarmant ! 🔏 #TeamOM pic.twitter.com/bldq4MsYhD — La Minute OM (@LaMinuteOM_) June 18, 2024

Les deux Italiens sont déjà actifs sur le mercato, cherchant à renforcer l’effectif marseillais pour la saison à venir. Cette stratégie reflète l’ambition de l’OM de se structurer durablement et de retrouver les sommets du football français et européen. Le duo De Zerbi-Rossi apportera son expérience et sa vision pour stabiliser et faire progresser l’équipe.