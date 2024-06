Mercato : Medhi Benatia (OM) salue un coup de génie du Stade Rennais

Medhi Benatia, le bras droit de Pablo Longoria à l’OM, s’est enflammé pour un coup exceptionnel du Stade Rennais à quelques jours de l’ouverture du mercato estival.

Le Stade Rennais tient son nouveau directeur sportif

Au terme d’une saison décevante, qui s’est soldée par une triste 10e place au classement de Ligue 1, le club breton a décidé de procéder à un changement à la tête de sa direction sportive cet été. En poste depuis 2020, Florian Maurice s’apprête donc à faire ses adieux au SRFC. Pour le remplacer, Grégory Lorenzi, le patron du recrutement du Stade Brestois, a été annoncé, la famille Pinault, propriétaire des Rouge et Noir, s’est montrée encore plus ambitieuse pour le successeur de Maurice.

En effet, sauf incroyable retournement de dernière minute, c’est bien Frédéric Massara qui sera le nouveau directeur sportif du Stade Rennais. D’après les informations de plusieurs médias locaux et étrangers, l’ancien dirigeant de l’AC Milan se trouve déjà à Rennes et l’officialisation de sa nomination ne serait plus qu’une question d’heures ou de jours, le temps de régler les derniers détails du départ de son prédécesseur. Une arrivée déjà adoubée en Ligue 1, notamment du côté de l’Olympique de Marseille, où Medhi Benatia connaît très bien Frédéric Massara.

Medhi Benatia : « C’est un grand monsieur du football »

#MercatoSRFC



🚨 Selon toute vraisemblance, Frédéric #Massara devrait être le nouveau directeur sportif du SRFC !



L'ancien directeur sportif de l'AC Milan aurait trouvé un accord contractuel avec Rennes et aurait même déjà commencé à travailler sur le mercato à venir. ⏳️ pic.twitter.com/Ekj3LeFlWJ — Team SRFC 🔴⚫ (@team_srfc) May 27, 2024

Avec la future arrivée de Frédéric Massara au poste de directeur sportif, les propriétaires du Stade Rennais montrent très clairement leur ambition et leur détermination à redresser la barre en instaurant une dynamique gagnante pour les années à venir. Et ce n’est pas Medhi Benatia qui dira le contraire. Interrogé par le journal L’Équipe, le conseiller sportif de Pablo Longoria à l’OM, a dit tout le bien qu’il pense de celui qui l’avait recruté à l’AS Rome à l’été 2013 au cours de sa carrière de joueur. Pour le bras droit de Longoria, Massara est l’homme providentiel pour le Stade Rennais.

« C’est un grand monsieur du football, un super mec. J’ai beaucoup d’affection pour lui et son travail. Je suis persuadé que c’est avec des personnes comme lui que le foot français va continuer d’évoluer. Il est parfait pour le job à Rennes », a confié Medhi Benatia, l’ancien international marocain.