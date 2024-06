OL Mercato : Tagliafico vers un transfert au Portugal !

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes du côté du championnat français, Nicolas Tagliafico pourrait quitter l’Olympique Lyonnais avant le début de la saison prochaine. Benfica Lisbonne serait prêt à tout pour convaincre l’international argentin.

Benfica veut Tagliafico au plus vite !

Au vu des précédentes prestations de Nicolas Tagliafico, les dirigeants du club lisboète seraient enclins à réaliser une offre pour l’ancien latéral gauche de l’Ajax Amsterdam. Avec le départ de nombreux de leurs joueurs, la direction de Benfica va devoir consolider l’absence l’année prochaine de David Jurasek.

Avec le recrutement du jeune joueur Alvaro Carreras, en provenance de Manchester United, le SL Benfica veut recruter un joueur d’expérience pour aider à la progression du latéral espagnol. Tagliafico ne serait d’ailleurs pas la seule piste probable puisqu’un autre joueur confirmé plairait à la direction portugaise. D’après le journal portugais @abolapt, notre latéral gauche, Nicolás Tagliafico serait suivi par le Benfica Lisbonne 🦅🇵🇹 pic.twitter.com/1cx0bwYSeK— 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗲𝗮™ (@GonesArea) June 18, 2024

Il s’agit de Robin Goesens, qui joue actuellement avec l’équipe allemande d’Union Berlin et qui serait également dans le viseur de Rui Costa, actuel président du Sport Lisboa Benfica. L’Olympique Lyonnais ne serait pas contre un départ de Nicolas Tagliafico et pourrait le vendre et essayer de chercher un autre joueur.

Quels renforts pour l’OL durant ce mercato ?

Avec le départ probable de Nicolas Tagliafico, l’Olympique Lyonnais devrait s’organiser pour trouver un joueur capable de le remplacer. La piste Dimitrios Giannoulis représente une bonne opportunité pour les dirigeants.

Qualifiés pour une Coupe européenne, les Lyonnais vont pouvoir convaincre plus facilement les joueurs qui les intéressent. Lyon pourrait d’ailleurs formuler une offre pour le milieu offensif de Naples, Jesper Lindstrøm. Plusieurs clubs sont intéressés par le profil du joueur et pourraient formuler une offre dès ce mercato estival.

L’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille sont les deux clubs français intéressés par le milieu danois, mais pourraient tous les deux se faire devancer par Naples qui veut garder son milieu de terrain.