Mercato OM : Accord total, De Zerbi attendu à Marseille !

L’OM est proche d’annoncer l’arrivée de Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur. Conscient de la volonté du coach italien, Brighton a fini par céder face à la proposition marseillaise.

Accord entre Brighton et l’OM pour Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi est à un pas de devenir le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Après deux saisons passées à Brighton, le technicien italien a exprimé son désir de se se lancer dans un nouveau championnat et a rapidement accepté le projet marseillais. Séduit par la passion qui entoure l’OM, qu’il a pu découvrir lors du déplacement de Brighton au Vélodrome en Ligue Europa, Roberto De Zerbi est ainsi enthousiaste à l’idée de rejoindre le club phocéen.

L’OM devait donc valider cet accord avec Brighton afin de finaliser sa signature. C’est désormais chose faite ! Foot Mercato assure en effet que lees négociations entre l’OM et Brighton ont abouti à un accord verbal. Les détails de cet accord doivent maintenant être formalisés par écrit par les avocats des deux parties.

Le club marseillais devra aussi verser une indemnité d’environ 6 millions d’euros aux Britanniques pour Roberto De Zerbi. Il reste à voir si l’OM réussira à réduire cette clause, mais une chose est certaine : aucun obstacle s’oppose vraiment à l’arrivée de Roberto De Zerbi au Vélodrome. L’officialisation de sa venue est imminente. Selon L’Équipe, l’entraîneur italien est même attendu à Marseille dans « les prochaines heures » pour signer un contrat de trois ans.

Le candidat idéal pour les Phocéens

Cette arrivée, si cela se confirme, marquera une nouvelle ère pour l’Olympique de Marseile, qui avait initialement ciblé Sergio Conceiçao après l’échec des négociations avec Paulo Fonseca. La lenteur des discussions avec le Portugais a poussé les dirigeants marseillais à explorer d’autres options. Et Roberto De Zerbi, en quête d’un nouveau défi, s’est révélé être une solution idéale.

L’Italien de 45 ans apportera son expérience et son style de jeu attractif à l’OM. Son passage à Brighton a été marqué par une philosophie de jeu offensif et innovant, ce qui devrait transformer l’équipe marseillaise la saison prochaine. Avec cette nomination, l’Olympique de Marseille espère retrouver les sommets et offrir à ses supporters des performances à la hauteur de leurs attentes.