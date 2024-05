L’OL fonce sur une pépite belge, le mercato lyonnais lancé

L’OL se tourne encore en Belgique pour ce mercato d’été. Une pépite évoluant en Jupiler pro League est convoitée.

Mercato : L’OL convoite Mandela Keita

L’OL multiplie les pistes depuis la fin de la saison, afin de se renforcer comme l’a promis John Textor. En Angleterre, Wilfred Ndidi est convoité. Le milieu de terrain est en fin de contrat à Leicester City. Propriétaire du RWD Molenbeek en Belgique, le président de l’Olympique Lyonnais aime bien faire son marché dans ce championnat. Après les transferts de Malick Fofana (19 ans) et Gift Orban (21 ans) de la Gantoise, pendant le mercato d’hiver, les recruteurs de l’OL ont déniché Mandela Keita (22 ans).

Il a été suivi de près pendant la saison écoulée, selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri. Et il a séduit les décideurs du club rhodanien, grâce à ses performances et sa régularité avec le Royal Antwerp FC. Le milieu défensif appartient certes à Oud-Heverlee Louvain, mais il a passé les deux dernières saisons sous le maillot de L’Antwerp, sous la forme d’un prêt. Cette saison, il a pris part à 39 matchs, toutes compétitions confondues, et a délivré 3 passes décisives.

L’OH Louvain demande 20 M€ pour Mandela Keita

En attendant l’ouverture officielle du marché estival des transferts, John Textor doit se préparer à sortir encore le chéquier. D’après les indiscrétions de la source, l’OH Louvain a fixé le départ de Mandela Keita à 20 millions d’euros, bonus compris. Sa valeur marchande est pourtant estimée à 16 millions d’euros et il est sous contrat jusqu’à fin juin 2025. La source indique également que l’OL n’est pas seul à convoiter le néo-international belge (1 sélection).

De la concurrence pour le milieu belge

Plusieurs clubs de Premier League, ainsi que de Bundesliga sont également séduit par le profil et le talent de la pépite. John Textor doit donc se préparer pour affronter la concurrence sur le dossier Mandela Keita. Pour rappel, le dirigeant américain n’avait pas hésité à investir 17 millions d’euros pour recruter Malick Fofana (milieu de terrain) et 12 millions d’euros pour Gift Orban (attaquant) en janvier 2024.