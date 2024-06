Mercato OL : Pierre Sage franchit une étape décisive pour sa prolongation

Pierre Sage a fait un pas de géant vers la prolongation de son contrat à l’OL. Le technicien de l’Olympique Lyonnais devrait pouvoir valider tout le processus de son habilitation à coacher une équipe de haut niveau.

OL : Pierre Sage a déposé son rapport pour le BEPF

Pierre Sage avait coché une première case, en faveur de la prolongation de son contrat à l’OL, en qualifiant son équipe pour la Ligue Europa, au-delà du maintien en Ligue 1. Le technicien de 45 ans a coché une deuxième case aussi importante, relativement à son diplôme. Le média Olympique et Lyonnais assure qu’il a rendu, dans le délai imparti, son volumineux rapport pour le passage du Brevet d’entraineur professionnel de football (BEPF). Il attend désormais la délibération de la Fédération française de football (FFF). Ce qui est de bon augure pour la prolongation de son bail à l’OL.

Pierre Sage a dirigé l’OL, des mains de maître, sans diplôme !

Pour rappel, l’ancien directeur du Centre de formation du club rhodanien a été nommé entraineur principal de Lyon, sans le diplôme requis pour entrainer en Ligue 1. Malgré cela, John Textor l’a maintenu en poste, de sa nomination le 30 novembre 2023, jusqu’à la fin de la saison. Mais il a versé une amende de 25 000 euros à la LFP, pour chaque match dirigé par Pierre Sage en Ligue 1.

Grâce au diplôme qui lui sera délivré, dans les prochains jours, Pierre Sage pourra lancer véritablement sa carrière d’entraineur dans le football professionnel. « La priorité, c’était d’atteindre l’objectif fixé à l’OL. La seconde, c’est de me former et d’avoir le diplôme. Et si les deux sont réunies, j’aurai peut-être l’opportunité de continuer », avait-il indiqué début mars 2024.