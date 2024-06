Mercato OL : John Textor va s’offrir une pépite argentine

John Textor est sur tous les fronts pour offrir des renforts à l’OL au cours de ce mercato. Le dirigeant américain travaille actuellement sur un transfert qui devrait transiter par un autre de ses clubs, Botafogo.

Mercato OL : John Textor relance une vielle cible

Le milieu de terrain reste l’un des chantiers de l’OL pour cet été. Pierre Sage a besoin d’un profil créateur pour porter le club dans une nouvelle dimension la saison prochaine. L’Olympique Lyonnais sera notamment engagé sur plusieurs tableaux dont la Ligue Europa.

John Textor ne manque pas d’options sur le marché et semble avoir jeté son dévolu sur Thiago Almada, une cible de vieille date. Le jeune international argentin présente un profil atypique qui ne lui permet visiblement pas d’être dans le viseur des plus grands clubs européens. Le joueur de 23 ans fait actuellement le bonheur d’Atlanta United en Major League Soccer avec sa petite taille, son pied droit précis et ses appuis virevoltants.

Dans le viseur de John Textor, Thiago Almada a clairement fait du football européen son choix pour la suite de sa carrière, écartant l’option d’un retour en Amérique du Sud. L’Olympique Lyonnais est l’un des rares clubs européens désireux d’attirer le milieu de terrain dans ses rangs.

Le plan de John Textor pour attirer Thiago Almada

John Textor rêve du natif de Ciudadela et veut le faire venir à l’OL mais dans un plan très clair et bien défini. Propriétaire de plusieurs clubs, dont Botafogo, l’Américain désire le faire venir au club brésilien, afin de l’attirer ensuite à l’Olympique Lyonnais. Si au départ Thiago Almada était fermé à l’idée d’un retour en Amérique du Sud, O Globo révèle qu’il est disposé à passer au football brésilien.

De son côté, le journaliste Thiago Brandao indique qu’Atlanta accepterait d’échanger le joueur pour une valeur proche de 15 à 20 millions d’euros. Bien qu’un club des Emirats Arabes Unis serait aussi sur le coup et pourrait faire une offre, l’OL tiendrait bien la corde et avancerait sur la signature de Thiago Almada.