LOSC Mercato : La déclaration émouvante de Yusuf Yazici

Avec les possibles rumeurs de départs, Yusuf Yazici verrait bel et bien son avenir en dehors du LOSC. Olivier Létang ne devrait pas prolonger le milieu offensif turc et ce dernier a souhaité s’exprimer au média BeFoot sur son avenir et l’Euro 2024.

Yazici voit la Turquie faire de bonne chose pendant l’Euro 2024

Alors que la Turquie joue son premier match de l’Euro 2024 contre la Géorgie ce mardi à 18h, Yusuf Yazici a évoqué les différentes difficultés rencontrées par la sélection turque lors de la précédente compétition européenne et la manière dont les joueurs y ont fait face.

« L’une des plus grandes déceptions de ma carrière de footballeur est l’Euro 2020. L’équipe nationale occupe une place spéciale pour chaque joueur, et c’est aussi le cas pour moi. L’Euro 2024 sera mon deuxième grand tournoi au niveau des équipes nationales. En 2021, nous étions conscients des espoirs placés en nous. Nous aurions aimé réussir, mais parfois, cela ne fonctionne pas. »

À lire Mercato : L’OM doublé par Benfica pour un crack algérien

Le milieu offensif turc veut prendre sa revanche sur l’Europe et souhaite que les supporters turcs soient fiers de leur équipe. « Pendant les qualifications, nous étions très bons en tant qu’équipe, avec un groupe de joueurs talentueux individuellement. En ajoutant de bonnes performances à cela, les attentes de notre public ont naturellement augmenté. Nous sommes la Turquie, et elles sont toujours élevées ici. Mais nous avons vécu un mauvais tournoi. Cet été, nous voulons effacer les mauvais souvenirs de 2021 et réaliser un exploit qui marquera l’histoire du football turc. »

Après la compétition européenne qui se termine en juillet, plusieurs clubs seront prêts à faire des offres pour convaincre des joueurs en fin de contrat. Yazici ne fait pas exception et devrait recevoir de nombreuses propositions.

Yazici pourrait bien finir au LOSC sur cette saison

Yusuf Yazici s’est exprimé sur de nombreux points, y compris sur son avenir, son contrat avec le LOSC prenant fin le 30 juin prochain. Même lui ne sait pas encore ce qu’il va se passer.

« Comme tout le monde le sait, mon contrat se termine le 30 juin. Pour l’instant, rien n’est certain. Tout ce que je peux dire, c’est que, où que j’aille, Lille restera toujours un club très spécial pour moi. » Yusuf Yazici sur son passage au LOSC 🥹❤️🤍



« Lille a une place très spéciale dans ma carrière. Toute ma vie, je me souviendrai avec bonheur de chaque jour passé ici. »



(@_BeFootball) pic.twitter.com/qclNim8d6s— Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 18, 2024

Le numéro 12 lillois a également mentionné l’intérêt de plusieurs clubs, dont l’OGC Nice. « Il est vrai que certains clubs ont montré de l’intérêt auprès de mes agents. Mais il ne serait pas juste de mentionner un club ou une offre en particulier. Je ne ferme la porte à aucun club. »

À lire Mercato : C’est bouclé, l’OL frappe un coup phénoménal au PSG

Reste à voir quelle sera la décision de Yusuf Yazici à la fin de cet Euro 2024, qui vient mettre un frein aux plans de nombreux clubs souhaitant recruter de nouveaux joueurs.