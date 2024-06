Mercato : Kvaratskhelia au PSG ? Une grosse nouvelle tombe !

L’ailier géorgien, Khvicha Kvaratskhelia est sur les tablettes du PSG pour ce mercato estival. Les Parisiens lui formulent une offre mirobolante.

Bras de fer entre Naples et Khvicha Kvaratskhelia

À la recherche d’un nouvel attaquant pour la saison prochaine après le départ de l’attaquant français Kylian Mbappé, le PSG met les bouchées doubles pour recruter l’ailier de Naples, Khvicha Kvaratskhelia. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le PSG aurait soumis une offre de 60 millions d’euros pour convaincre les dirigeants de Naples.

Le président du club italien, Aurelio De Laurentiis ne veut pas vendre son joueur. Il négocie une prolongation de contrat avec le Géorgien. Mais Khvicha Kvaratskhelia veut changer d’air et relever de nouveaux défis ailleurs.

La tension monte d’un cran entre l’entourage de Khvicha Kvaratskhelia et les dirigeants de Napoli. Le père du joueur et son agent Manuka Jugeli sont montés au créneau et ont indiqué que Kvaratskhelia doit quitter Naples cet été et rejoindre le Paris SG.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Naples s’accroche à la star géorgienne. Le directeur sportif du club, Giovanni Manna envisage de rencontrer l’entourage de Kvaratskhelia en Allemagne pour apaiser la situation, avec l’intention de le garder même sans prolongation de contrat. 🚨Le président de Naples, De Laurentiis, souhaite proposer un nouveau contrat à Khvicha Kvaratskhelia pour le conserver au moins une saison supplémentaire. ✍🏼



Cette offre inclurait une augmentation de son salaire et une clause libératoire applicable à partir de juin 2025 📅… pic.twitter.com/gXYA3sSg1s— Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) June 18, 2024

Le PSG propose un contrat de 5 ans à Khvicha Kvaratskhelia

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos est à fond sur ce dossier. Selon Tuttosport, le Paris Saint-Germain aurait formulé une offre très lucrative à Khvicha Kvaratskhelia. Alors qu’il gagne actuellement 1,5 million d’euros par an et que le Napoli lui propose environ 5 millions pour une prolongation de contrat, les Parisiens auraient proposé jusqu’à 9 millions d’euros par an sur une période de cinq saisons.