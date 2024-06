Mercato OM : Le successeur de Balerdi déniché en Ligue 1

Leonardo Balerdi a souvent été critiqué, mais cette saison, le défenseur de l’OM a changé et montre un tout nouveau visage. L’Atalanta Bergame serait fortement intéressée à l’idée de signer l’Argentin. Marseille aurait déjà trouvé son remplaçant.

L’Atalanta serait prêt à casser la tirelire !

Considéré comme un joueur moyen sans réelle marge de progression, Leonardo Balerdi a su faire taire les critiques cette saison. Le défenseur argentin qui est passé par le Borussia Dortmund est devenu un taulier dans la défense marseillaise. Au point où Pablo Longoria et Mehdi Benatia veulent tous les deux prolonger le joueur et le conserver pour la saison prochaine.

Même idée pour le futur entraineur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, qui voudrait garder le défenseur central de 25 ans qui a joué plus de 40 matchs dans la saison. L’idée est de pouvoir garder quelques cadres de l’équipe. L’Atalanta voit les choses autrement et voudrait mettre tout en œuvre pour acheter Balerdi dès ce mercato estival.

Champion d’Europe, le club Bergamote pourrait donner 20 millions d’euros à l’Olympique de Marseille pour recevoir Balerdi avant le début de la saison prochaine, selon la presse italienne. Observé depuis quelques mois, Balerdi pourrait même voir son prix chuter s’il n’y a pas de prolongations avec l’OM.

La prolongation de Balerdi permettrait donc au club phocéen de prendre 20 millions d’euros et de les réinvestir durant le mercato. De plus, un autre départ est quasiment acté et pourrait bel et bien se conclure après l’Euro 2024.

L’OM aurait déjà trouvé un remplaçant à Balerdi

Face au possible départ de Leonardo Balerdi qui pourrait rapporter une somme avoisinant les 20 millions d’euros, l’Olympique de Marseille serait prêt à dépenser la moitié de cette somme pour acquérir le défenseur du Stade Brestois, Lillian Brassier. 🚨💣 BREAKING ! Lilian Brassier devrait S'ENGAGER avec l'OM ! 💙🤍



Le transfert atteindrait 9M€ + bonus. 🤑



(@DiMarzio) pic.twitter.com/oI1iuVSaCu— Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 19, 2024

Alors qu’il est sorti d’une exceptionnelle avec Brest, le défenseur central de 24 ans pourrait bel et bien rejoindre l’OM avec un transfert qui atteindrait les 9 millions d’euros avec bonus. Une somme qui peut paraitre abordable pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia qui veulent faire en sorte de renforcer l’effectif sans pour autant dépenser énormément d’argent.