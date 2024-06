Mercato : Pablo Longoria prépare un OM « très attractif »

Pablo Longoria réalise un travail méticuleux pour bâtir une équipe compétitive de l’OM pour la saison prochaine. Le dirigeant marseillais est sur le point de boucler l’arrivée de Roberto de Zerbi comme nouvel entraîneur. Pendant ce temps, le mercato s’annonce assez intéressant avec un club marseillais qu’on prédit déjà « très attractif ».

Mercato OM : Pablo Longoria proche de boucler la signature de Roberto de Zerbi

C’est sans doute la première surprise du chef pour ce début de mercato de l’OM. Contre toute attente, Pablo Longoria a activé la piste Roberto de Zerbi, alors que la direction marseillaise était en pleine négociations avec Sergio Conceiçao. Le technicien portugais venait même de mettre un terme à son contrat avec le FC Porto dans un climat tendu.

Alors qu’on l’attendait sur la Canebière, après l’échec de la piste menant à Paulo Fonseca, c’est finalement de Zerbi qui est sur le point de débarquer. Tout avance dans le sens positif pour que l’Italien devienne le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Pablo Longoria, qui mène les discussions, aurait même obtenu l’accord verbal de Roberto de Zerbi et se serait tombé d’accord avec Brighton pour faire venir l’homme de 45 ans dans la cité phocéenne. Une officialisation est imminente cette semaine selon la Minute OM, alors que le club français règle les derniers détails de la composition du staff technique.

Roberto de Zerbi n’arrive pas seul à l’OM

Si tout est presque bouclé pour une arrivée de Roberto de Zerbi en Ligue 1, il ne devrait pas débarquer seul. A en croire Fabrizio Romano, Giovanni Rossi est attendu aux côtés de son compatriote à l’OM. Il devrait devenir le nouveau directeur technique du club avec un accord verbal déjà conclu entre les différentes parties.

Le spécialiste mercato italien assure que Rossi signera dès que l’accord avec de Zerbi sera bouclé. L’ancien directeur technique de Sassuolo est un proche de Roberto de Zerbi et de Pablo Longoria et devrait s’engager pour une durée de trois ans. 🔵⚪️🇮🇹 The deal for Giovanni Rossi to become new Olympique Marseille technical director is verbally done since yesterday.



He will sign as soon as Roberto de Zerbi deal is sealed, so just matter of short time.



Rossi already accepted, as @sassuolonews called. pic.twitter.com/YHZBUCwSPq— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2024

Un OM très attractif, le combat de Pablo Longoria ?

Et si le trident se forme à l’Olympique de Marseille, c’est forcément pour donner quelque chose de positif, qui s’annonce excitant. En tout cas, selon La Minute OM, « le club va être très attractif, même sans Ligue des Champions ».

La direction du club ciblerait notamment de bons joueurs pour la saison prochaine. De quoi rêver sans doute des supporters impatients de voir à quoi ressemblerait l’OM version Roberto de Zerbi la saison prochaine.

