Mercato OM : surprenant sacrifice de De Zerbi pour Marseille

Avec Roberto De Zerbi, l’OM a enfin trouvé l’entraîneur qui va remplacer Jean-Louis Gasset. Le mercato du club phocéen s’annonce bien puisque le technicien italien fait déjà de gros cadeaux, sur le plan financier, à l’équipe dirigée par Pablo Longoria.

Mercato : Roberto De Zerbi baisse son salaire pour rejoindre l’OM

La saison passée a été marquée par une instabilité chronique sur le banc de l’OM. En l’espace de quelques mois, le club a vu défiler pas moins de trois entraîneurs : Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset. Jacques Abardonado a également assuré l’intérim à un moment donné. Une telle valse des entraîneurs ne pouvait qu’impacter négativement les performances de l’équipe olympienne au regard des changements de consignes de jeu. Conscient de cette situation, le président Pablo Longoria souhaite désormais miser sur la stabilité avec l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille.

Le technicien italien de 45 ans est bien connu pour le bon attaquant qu’il a été au SSC Naples, mais aussi pour son passage sur le banc de Brighton & Hove en Premier League. L’arrivée de De Zerbi à l’OM pourrait être le début d’une stabilité qui a longtemps fait défaut au club phocéen.

Mercato : l’Olympique de Marseille touche au but avec De Zerbi

Pendant que Sergio Conceição tergiversait après la rupture de son contrat avec le FC Porto, De Zerbi s’est positionné pour entraîner l’OM et cela a plu aux dirigeants. Les supporters marseillais ne devraient pas négliger cet aspect non plus, car un coach qui veut rejoindre un club de football a plus de volonté d’y réussir que celui qui ne viendrait que pour le chèque.

Roberto De Zerbi ne veut pas seulement venir à l’OM, il paie littéralement de sa poche pour rendre possible son engagement avec le club phocéen. En effet, L’Équipe annonce que le coach italien a accepté de diminuer son salaire pour faciliter sa venue à l’Olympique de Marseille. Sergio Conceição n’envisageait pas le même effort, ce qui va confirmer une entente parfaite entre De Zerbi et le public français s’il arrive à arracher de bons résultats sur le terrain. Sa venue pourrait se faire d’ici à la semaine prochaine, le temps de finaliser la rupture de son contrat avec Brighton.