Mercato Stade Reims : Bonne nouvelle sur la piste Elsner

Le technicien slovène, Luka Elsner va bientôt quitter le Havre et débarquer au Stade de Reims. Les deux clubs sont sur le point de trouver un accord définitif.

Luka Elsner sur le départ du Havre

Le Stade de Reims est sur le point de boucler l’arrivée de Luka Elsner comme nouveau maître du banc du club en remplacement de Will Still. Il y a quelques semaines, le président du Havre, Jean-Michel Roussier s’est prononcé sur ce dossier et a indiqué que les négociations entre les deux clubs sont au point mort. Selon lui, les dirigeants du Stade de Reims ne font pas assez d’efforts pour conclure l’accord.

« Il y a beaucoup de mousse, beaucoup d’air. Mais en l’état, Reims n’apparaît pas très motivé à l’idée de faire le moindre effort. Le dossier n’a donc pas avancé. Tout est possible. Mais je ne m’impatiente pas. Là, il y a des choses plus importantes à régler, dans un contexte dangereux », a déclaré Jean-Michel Roussier dans une interview accordée à Paris-Normandie. Les choses ont évolué cette semaine.

Le Havre et le Stade de Reims proches d’un accord

Les deux clubs ont repris les négociations cette semaine. Le Havre a revu ses demandes à la baisse et les dirigeants du Stade de Reims ont augmenté leur offre. Selon les informations de L’Équipe, les deux clubs ont presque trouvé un accord. Luka Elsner devrait donc prendre les rênes du Stade de Reims. C’était déjà pressenti, surtout depuis sa décision de quitter Le Havre à la fin de cette saison. Il aurait demandé à ses dirigeants son départ du club pour rejoindre une autre formation. 🔴 𝘽𝙧𝙚𝙖𝙠𝙞𝙣𝙜 ! Alors que Luka Elsner est en partance pour le Stade de Reims, Didier Digard 𝙑𝘼 𝘿𝙀𝙑𝙀𝙉𝙄𝙍 le nouveau entraîneur du Havre. ✅️



(🗞 @Santi_J_FM) pic.twitter.com/Op1ISIMr0Y— Ligue 1 Mag (@L1Mofficiel) June 19, 2024

La direction du Havre recherche déjà le successeur de Luka Elsner. Selon L’Equipe, le coach français Didier Digard débarquera au Havre si le départ de Luka Elsner est acté.