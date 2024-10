Un cadre du PSV Eindhoven lance un avertissement au PSG !

Opposé au PSV Eindhoven mardi soir pour la 3e journée de Ligue des champions, le PSG doit s’imposer pour se rapprocher des huit premières places qualificatives. Mais les Néerlandais ne viennent pas à Paris en victimes résignés.

Le PSG en danger contre le PSV ? Boscagli annonce la couleur

Olivier Boscagli, défenseur du PSV Eindhoven, ne tremble pas à l’idée d’affronter le PSG de Luis Enrique. À la veille du match de Ligue des Champions au Parc des Princes, comptant pour la troisième journée, le défenseur central de 26 ans affiche une grande confiance en son équipe.

« On sait que c’est une équipe qui joue bien au ballon, qui a beaucoup la possession. Mais on sait qu’ils ont des flèches devant, des mecs qui peuvent faire la différence à chaque moment. C’est à nous de bien les museler, de garder le ballon, de les faire courir.

On sait que c’est une équipe qui aime bien toucher le ballon et faire courir leur adversaire. Et nous, c’est la même chose. Non, on n’a pas peur. Ça fait maintenant un an, un an et demi qu’on joue comme ça. Je ne vois pas pourquoi on aurait peur aujourd’hui de jouer comme ça », a déclaré l’ancien International français des moins de 21 ans.

Olivier Boscagli a dévoilé les plans du PSV pour venir à bout du PSG. Le joueur de 26 ans mise sur la possession de balle pour mettre en difficulté les Parisiens, une tactique qui a déjà montré ses limites face à Gérone. En gardant le ballon le plus longtemps possible, les hommes de Peter Bosz espèrent fatiguer leurs adversaires et les exposer à des contre-attaques rapides.

Cette stratégie pourrait s’avérer payante si le Paris Saint-Germain ne parvient pas à trouver les solutions pour percer le bloc adverse. Les deux équipes se retrouvent ce mardi soir au Parc des Princes pour un match qui s’annonce passionnant. Le match face au PSV Eindhoven n’est toutefois peut-être pas la rencontre la plus importante de la semaine pour le PSG. Dimanche soir, les Parisiens ont rendez-vous avec l’OM pour le premier Classique de la saison. Une rencontre qui s’annonce explosive, entre le premier et le troisième de Ligue 1 actuellement.