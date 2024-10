PSG, Real : Scandale, de nouvelles révélations sur Mbappé

Accusé de viol après la plainte d’une jeune femme à Stockholm, Kylian Mbappé réserve toujours sa parole à la justice suédoise en cas de convocation de cette dernière. Après avoir pointé du doigt le PSG, la star du Real Madrid attend de connaître le dénouement de cette affaire.

Kylian Mbappé accusé de viol, l’enquête en cours en Suède

Après quelques jours de calme relatif, l’affaire Kylian Mbappé refait surface dans la presse suédoise. Le journal Aftonbladet a révélé ce lundi que la police a mené des investigations approfondies dans l’hôtel où séjournait l’attaquant du Real Madrid lors des faits reprochés.

Des techniciens et des enquêteurs civils ont passé au peigne fin les lieux, notamment les chambres et les espaces communs fréquentés par Mbappé et son entourage. Les caméras de surveillance, nombreuses dans l’établissement, ont été scrutées de près.

« Ils ont vérifié la suite, mais ont également fait une visite guidée, où ils ont indiqué exactement où il se trouvait. Beaucoup de personnes ont été interrogées, mais pas toutes », a confié une source au média suédois. Les enquêteurs sont repartis avec plusieurs sacs d’éléments potentiellement intéressants pour l’enquête.

Si ni le procureur ni la police n’ont souhaité s’exprimer pour le moment, ces nouvelles révélations témoignent de la détermination des autorités à faire toute la lumière sur cette affaire qui continue de défrayer la chronique. De son côté, le meilleur buteur de l’histoire du Paris SG garde toujours le silence sur cette sombre affaire.

Mbappé attend la convocation de la justice suédoise

D’après les informations du journal suédois Expressen, Kylian Mbappé est considéré comme « raisonnablement suspect » dans cette affaire. Il s’agit du plus faible degré de suspicion dans le droit pénal suédois, mais selon lequel des circonstances concrètes suggèrent qu’une personne a commis les faits qui lui sont reprochés.

De son côté, le quotidien Le Parisien assure que le capitaine de l’équipe de France et ancien attaquant du Paris Saint-Germain ne comprendrait pas les accusations même s’il admettrait une relation sexuelle avec une jeune femme. Il pourrait s’appuyer sur des messages écrits témoignant d’une « rencontre heureuse et d’une relation consentie » après le départ de la jeune femme de l’hôtel.

Mais rien ne permet de dire pour l’heure que cette jeune femme est bien la plaignante qui s’est présentée aux policiers quelques heures plus tard. Si l’avocate de la plaignante refuse tout commentaire, celle de Mbappé a pris la parole à plusieurs reprises dans les médias français, évoquant notamment la possibilité d’un « piège », lui qui a été pisté depuis son arrivée en Suède.

Mais le jeudi 17 octobre, l’avocate du joueur a indiqué à l’AFP que Kylian Mbappé « garde la primauté de ses explications » pour la justice suédoise, dans le cas où elle le solliciterait, dénonçant également « fermement les allégations des médias laissant entendre que Kylian Mbappé s’est exprimé sur le déroulé de son voyage à Stockholm. » L’enquête suit donc son cours dans cette affaire.