PSG : Enquête pour viol, la mère d’Achraf Hakimi monte au créneau

Publié par JEAN-LUC D le 05 mars 2023 à 16:14

Achraf Hakimi a été mis en examen pour viol, suite aux accusations d'une jeune femme de 24 ans. La mère du joueur du PSG a été interrogée sur cette affaire.

Selon la victime, Achraf Hakimi se serait livré à des attouchements sans son consentement, avant de lui imposer une pénétration digitale. D’après les renseignements du quotidien L’Équipe, la jeune femme aurait refusé de porter plainte. Elle aurait aussi repoussé une confrontation avec le latéral droit du Paris Saint-Germain, mais également des examens médicaux et gynécologiques.

Des examens, qui lui auraient été proposés quatre jours après les faits. Interrogée par l'AFP, l'avocate d'Hakimi, Fanny Colin, assure que son client « a, dans cette affaire, été l'objet d'une tentative de racket. » Tandis que la représentante de la victime présumée évoque le combat de sa cliente, qui a eu « le courage de dénoncer les faits de viol ». Alors que le parquet de Nanterre poursuit son enquête et tente de faire la lumière sur cette affaire, la mère du grand ami de Kylian Mbappé a livré sa position dans ce dossier.

PSG : Achraf Hakimi reçoit le soutien de sa mère

À l’instar du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi peut compter sur le soutien de sa mère dans l’affaire de viol dont il est accusé par une jeune femme de 24 ans. Dans des propos accordés au média Al Araby, Saida Mouh a déclaré samedi que son fils « ne mérite pas ce qui lui est arrivé (…) Oui, je lui ai parlé de l'affaire, et il m'a juré qu'il était innocent ». Poursuivant, la mère de l’international marocain de 24 ans n’a pas caché sa peine depuis cette triste affaire. « Mon cœur me dit que mon fils est innocent et qu'il bénéficie d'une bonne éducation », a-t-elle confié.