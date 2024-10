LOSC : Bruno Genesio affiche une préférence pour son avenir

À la veille du choc entre l’Atlético Madrid et le LOSC en Ligue des champions, Bruno Genesio a accordé une interview à Marca. L’occasion pour lui d’évoquer le match et d’afficher sa préférence pour le championnat espagnol.

Bruno Genesio rêve d’entraîner en Espagne

Bruno Genesio et le LOSC sont sur le point de vivre une nouvelle soirée européenne intense. Trois semaines après l’exploit face au Real Madrid, les Dogues se déplacent mercredi en terres madrilènes pour affronter l’Atlético Madrid. Si ce défi s’annonce immense face à une équipe habituée de la Ligue des Champions, Bruno Genesio se veut confiant.

Fort de sa victoire contre les Merengues, le technicien lillois estime que son équipe a les moyens de rivaliser avec les meilleures formations européennes. « Cela nous montre que nous pouvons battre de grandes équipes », a-t-il déclaré. Poursuivant, l’ancien entraîneur de l’OL et du Stade Rennais s’est exprimé sur son avenir.

Il a admis qu’il rêvait d’entraîner un jour un club de Liga. « J’aime le football espagnol parce que peu importe l’équipe, ils prennent des risques, ils jouent bien », a-t-il confié. Un souhait qui pourrait bien se réaliser dans un futur lointain.

Mais avant de penser à la Liga, Bruno Genesio et ses joueurs doivent se concentrer sur l’essentiel : obtenir un résultat positif face à l’Atlético Madrid. Une mission difficile, certes, mais pas impossible. Une victoire en Espagne permettrait au LOSC de se rapprocher des sommets de la Ligue des Champions et de renforcer encore un peu plus la réputation de son entraîneur.