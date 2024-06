Mercato : 20M€ ! Un club de Liga fait patienter le PSG !

Après avoir annoncé sa première recrue estivale en la personne de Matvey Safonov, le PSG attend encore d’autres nouvelles arrivées sur ce mercato estival. Mais Luis Campos devra aussi vendre.

Un milieu de terrain poussé vers la sortie au PSG

Plus vraiment dans les plans de Luis Enrique, Carlos Soler devrait faire ses valises durant ce mercato estival et ainsi quitter les rangs du Paris Saint-Germain après deux saisons décevantes en Ligue 1. Bien qu’heureux dans la capitale, le milieu de terrain espagnol sait qu’il devra se trouver un nouveau point de chute, et aimerait donc rejoindre un club, où il aura du temps de jeu.

D’après le Mundo Deportivo, plusieurs clubs seraient intéressés par le profil du joueur de 27 ans, notamment la Real Sociedad, Aston Villa ou encore Valence, qui serait prêt à récupérer son ancien capitaine deux ans après son départ pour 18 millions d’euros.

Toujours selon la même source, la Real Sociedad serait en pole position pour le compatriote de Fabian Ruiz. Toutefois, si un accord contractuel pourrait être trouvé rapidement avec le club basque, la donne serait bien difficile concernant l’indemnité de transfert.

La Real Sociedad hésite pour Carlos Soler

Carlos Soler quitte le PSG

En effet, le journal espagnol rapporte que le club basque est bien intéressé par Carlos Soler, sans pour autant en faire une priorité pour le moment. Surtout que les 20 millions d’euros réclamés par le PSG seraient jugés excessifs pour le club de San Sebastien.

L’avenir de Soler reste donc incertain, et le natif de Valence pourrait être poussé probablement à explorer d’autres pistes pour se trouver un nouveau point de chute. L’alternative Villarreal existe.

Tout comme une aventure à Aston Villa, en Premier League, où Unai Émery l’apprécierait énormément. Aux dernières nouvelles, un deal à 15 millions d’euros pourrait bien convenir au Paris SG pour le laisser partir. Affaire à suivre donc…