Mercato-choc au PSG : Everton proche d’écoeurer le Paris SG

Engagé dans une politique de rajeunissement de son effectif depuis deux ans, le PSG continue de scruter le marché de jeunes talents. Mais Everton pourrait compromettre les plans du Paris SG dans un dossier prioritaire.

Le PSG surveille une pépite turque

Il y a quelques jours, le Paris Saint-Germain était annoncé proche de boucler un nouveau transfert prometteur. D’après PSG Inside Actus, l’attaquant de Besiktas, Semih Kiliçsoy, pourrait rejoindre les rangs du PSG dès le mercato hivernal qui approche à grands pas. Initialement intéressé par le profil du joueur de 19 ans lors du dernier mercato estival, le Paris SG avait déjà entamé des négociations avec le club turc.

Si le joueur avait préféré rester dans son club formateur pour une saison supplémentaire afin de gagner en expérience, la donne aurait changé. En effet, l’entourage de Semih Kiliçsoy serait désormais plus enclin à rejoindre le PSG. Sa polyvalence, capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs, fait du jeune international turc un profil intéressant pour le club de Nasser Al-Khelaïfi qui cherche à rajeunir son effectif. Mais aux dernières nouvelles, le natif d’Istanbul pourrait finalement filer en Premier League, à Everton Football Club.

Le Paris SG face à un sérieux concurrent pour Semih Kiliçsoy

Le jeune attaquant de Besiktas, Semih Kiliçsoy, est l’une des révélations du football turc. Ses performances ont attiré l’attention des plus grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. En quête d’un nouvel avant-centre après le départ de Kylian Mbappé et la blessure de Gonçalo Ramos, le PSG a jeté son dévolu sur Semih Kiliçsoy et préparait son arrivée pour cet hiver, en attendant le transfert de Viktor Gyökeres l’été prochain.

Mais les Parisiens pourraient voir leurs plans compromis. En effet, selon les informations du média turc Kontraspor, les dirigeants d’Everton prépareraient une offre de 20 millions d’euros pour tenter de convaincre leurs homologues de Besiktas de laisser filer Semih Kiliçsoy. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le joueur de 19 ans pourrait ainsi faire le choix de snober le PSG pour rejoindre le championnat anglais.

Doté d’une vitesse exceptionnelle, d’une technique raffinée et d’un sens du but prononcé, Kiliçsoy est considéré comme l’un des plus grands espoirs de sa génération. Son profil d’avant-centre moderne, capable de jouer en pivot ou d’évoluer sur les ailes, correspond parfaitement aux attentes du football moderne. Reste maintenant à savoir dans quel club le jeune compatriote de Luka Modric voudra poursuivre sa carrière après Besiktas. Affaire à suivre donc…