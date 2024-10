PSG – PSV : Les compos officielles, Luis Enrique surprend tout le monde

L’UEFA a dévoilé les compositions officielles du PSG et du PSV Eindhoven pour le choc de la troisième journée de Ligue des Champions ce soir. Luis Enrique, l’entraîneur parisien, a surpris tout le monde au milieu de terrain.

PSG : Lee titulaire en pointe, Vitinha remplaçant au milieu

Les compositions officielles du match PSG – PSV Eindhoven viennent d’être dévoilées. Luis Enrique a réservé une surprise de taille en alignant Kang-In Lee en pointe de l’attaque parisienne. L’international sud-coréen de 23 ans sera accompagné de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, qui animeront les couloirs. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz a été préféré à Vitinha, en baisse de régime depuis les dernières rencontres des Rouge et Bleu.

L’international espagnol de 28 ans va former le trio dans l’entrejeu avec Warren Zaïre-Emery et João Neves. Pour le reste, Gianluigi Donnarumma garde les buts du Paris Saint-Germain, devant une défense composée de Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Battu par Arsenal lors de la deuxième journée, le PSG doit absolument s’imposer ce soir pour garder ses chances de qualifications dans le top 8 en vue des huitièmes de finale de cette compétition.

En face, l’entraîneur du PSV Eindhoven, Peter Bosz, a opté pour un onze offensif malgré les nombreuses absences. Malik Tillman sera chargé de récupérer les ballons au milieu de terrain, épaulé par Ismael Saibari et Guus Til. En défense, Matteo Dams et Mauro Junior occuperont les couloirs.

Le onze de départ du PSG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes

Milieux : Zaïre-Emery, Neves, Fabian Ruiz

Attaquants : Dembélé, Lee, Barcola.

La compo officielle du PSV Eindhoven

Gardien : Benitez

Défenseurs : Mauro, Flamingo, Boscagli, Dams

Milieux : Saibari, Tillman, Til

Attaquants : Bakayoko, De Jong, Lang.