Coup de théâtre au SRFC : Oubliez Tudor, voici le successeur de Stéphan

Si le nom d’Igor Tudor revient avec insistance ces derniers jours, les propriétaires du Stade Rennais (SRFC) pourraient finalement opter pour un autre choix pour remplacer Julien Stéphan au poste d’entraîneur.

Nouveau coach du SRFC : Igor Tudor en pole position

La situation de Julien Stéphan au Stade Rennais s’est dégradée ces dernières semaines, en raison notamment de résultats en demi-teinte et de divergences de vues avec la direction sur le projet sportif. Le match nul contre le Stade Brestois (1-1), le weekend passé, à l’occasion de la huitième journée de la Ligue 1, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, poussant les dirigeants à envisager sérieusement un changement à la tête de l’équipe.

L’ancien entraîneur de l’OM, Igor Tudor, est rapidement apparu comme le favori pour succéder à Julien Stéphan, grâce à son expérience et à son style de jeu direct et offensif. Libre depuis son départ de la Lazio Rome cet été, le technicien croate de 46 ans pourrait donc faire son retour en France dans les semaines à venir. Mais aux dernières nouvelles, les dirigeants du SRFC pourraient finalement opérer un tout autre choix pour la succession de Julien Stéphan.

Patrick Vieira préféré à Igor Tudor au Stade Rennais ?

Si l’idée de voir Igor Tudor débarquer en Bretagne pour prendre la relève de Julien Stéphan sur le banc du SRFC a du sens, le portail spécialisé Rennes Infos Autrement annonce ce mardi qu’une autre piste serait en train de prendre de l’ampleur en coulisses : Patrick Vieira. Sans club depuis la fin de son départ de Strasbourg, l’ancien coach de l’OGC Nice constitue une alternative crédible, avec sa vision du jeu plus posée et sa connaissance du football français.

« Pourquoi plus Patrick Vieira qu’Igor Tudor ? Déjà parce que le champion de France 1998 pourrait plus s’inscrire dans la durée à Rennes que le Croate, ce dernier étant resté peu de temps dans ces deux derniers clubs. Il n’a passé qu’un an à l’OM et n’est resté que trois petits mois sur le banc de la Lazio Rome.

Ensuite parce que Patrick Vieira parle français et connaît plus la Ligue 1 qu’un Igor Tudor, ayant déjà entraîné l’OGC Nice et le RC Strasbourg. Par son calme et son flegme, je trouve que la mentalité et la personnalité d’un Patrick Vieira colle plus au Stade Rennais, qui n’est pas connu pour être un club volcanique comme peut l’être l’ancien coach marseillais.

Enfin, je pense que le technicien français coûterait moins cher à la direction rennaise qu’Igor Tudor et demanderait moins que son homologue croate en terme de salaire. Toutes ces raisons font me dire que Patrick Vieira serait une meilleure option qu’Igor Tudor pour venir s’asseoir sur le banc rennais en cas de limogeage de Julien Stéphan », explique le journaliste Fabien Chorlet de But. Reste maintenant à savoir qui sera le choix de la direction du SRFC en cas de départ de Julien Stéphan.