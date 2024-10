Mercato : Marcus Rashford ! L’OM jette l’éponge face au PSG

Acteur majeur du dernier mercato estival, l’OM a été cité dans la course pour la signature de Marcus Rashford, tout comme le PSG et d’autres grands clubs européens. Mais le club olympien a rapidement fait la lumière sur cette affaire naissante.

Marcus Rashford à l’OM, la rumeur qui enflamme la Canebière

Marcus Rashford à l’OM ? L’idée, lancée par le média anglais TEAMtalk, a de quoi faire rêver les supporters marseillais. Après avoir réussi à attirer des joueurs comme Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg et Adrien Rabiot, l’Olympique de Marseille semble prêt à franchir un nouveau cap avec Marcus Rashford. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, l’attaquant de 26 ans est susceptible de quitter les rangs de Manchester United en 2025.

Et selon le site britannique, l’OM fait partie des clubs intéressés par l’international anglais, tout comme le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Désireux de se relancer dans un autre club, Rashford pourrait se laisser séduire par la possibilité d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi, un technicien qui a fait ses preuves en Premier League sur le banc de Brighton and Hove Albion Football Club entre 2022 et 2024.

Reconnu pour ses talents de négociateur hors pair, Pablo Longoria pourrait négocier un prêt de Marcus Rashford pour renforcer l’attaque marseillaise. Sauf que ce dossier est totalement hors de portée des moyens de l’OM.

L’OM freiné dans ses ambitions, Rashford hors de portée

L’Olympique de Marseille, habitué à frapper fort sur le marché des transferts, voit ses ambitions freinées par les finances. Après avoir attiré Mason Greenwood et Adrien Rabiot cet été, le club phocéen aurait également été intéressé par Marcus Rashford. Mais le salaire exorbitant de l’international anglais, estimé à environ 20 millions d’euros par an, rend un tel transfert impossible.

En effet, selon le compte spécialisé La Minute OM, la direction de l’OM ne suit pas Rashford, une opération « impossible financièrement » en raison des revenus XXL de l’ancien partenaire de Paul Pogba. Le club phocéen doit donc se tourner vers d’autres pistes pour renforcer son attaque.

De son côté, le Paris SG suit de près la situation de Marcus Rashford et pourrait rapidement dégainer si un départ se confirme. Surtout que Nasser Al-Khelaïfi avait déjà évoqué la possibilité de recruter Rashford en décembre 2022. Avec les moyens financiers du PSG, un transfert pourrait rapidement se concrétiser.