Man United Mercato : Le dossier Pogba réglé grâce à Varane ?

Publié par Thomas le 29 juillet 2021 à 17:11

L’arrivée très proche du défenseur français Raphaël Varane à Manchester United, pourrait être déterminante pour un autre très gros dossier de ce mercato estival. Très connecté au Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain Paul Pogba pourrait finalement rester à Old Trafford, une décision motivée par la signature de son compatriote champion du monde. Comme le rapporte le quotidien AS, l’ancien joueur de la Juventus de Turin a tenu un appel vidéo avec Varane, et n’a pas manqué de le publier sur Instagram.

Manchester United : Varane allié inespéré pour Pogba

Ce mercredi marque la fin d’une ère au Real Madrid. Après le départ de Sergio Ramos au PSG, son compère de défense Raphaël Varane a suivi le même chemin en rejoignant Les Red Devils. Si l’information n’a pas été officialisée, le joueur va prochainement passer sa visite médicale pour signer dans la foulée. Peu de temps après l’annonce de sa future arrivée en Premier League, Varane est déjà en train de se familiariser avec ses nouveaux coéquipiers. Le défenseur de 28 ans a eu une conversation vidéo avec son ami et nouveau partenaire Paul Pogba. Le milieu de terrain, à United depuis 2016, a publié sur ses réseaux sociaux la photo de cet échange, où apparaissent les deux joueurs sourire aux lèvres.

Cette image a provoqué l’apparition de nombreuses rumeurs, notamment du coté du PSG, où la signature de Paul Pogba est la priorité actuelle. Pour beaucoup de fans mancuniens, cette photo est une preuve que le milieu français a pris la décision de continuer chez les Red Devils, et que l’arrivée de l’ex-défenseur du Real a été décisif.

Pogba au PSG en 2022 ?

Si la photo publiée sur Instagram a de quoi faire parler en Angleterre, le joueur n’a cependant pas voulu prolonger son contrat à Manchester, chez qui il lui reste un an de contrat. Le Paris Saint-Germain, s’il ne parvenait pas à enrôler la star de 28 ans, pourrait alors la voir arriver en 2022 gratuitement. Un plan parfait pour le fair-play financier.