Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset présente les raisons de son retour au MHSC

Ce mercredi 23 octobre, Jean-Louis Gasset a été présenté aux médias comme le nouvel entraîneur du Montpellier HSC, suite au départ de Michel Der Zakarian. Lors de la conférence de presse, le technicien français de 70 ans a évoqué les raisons de son retour au MHSC.

Jean-Louis Gasset revient sur le contexte de son retour au Montpellier HSC

Alors qu’il avait annoncé sa retraite après son dernier passage à l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset a été contraint de sortir de sa retraite pour sauver le Montpellier HSC. Après la défaite 0-5 contre l’OM et le départ de Michel Der Zakarian, il a été contacté par Laurent Nicollin. Le président du MHSC a été la première personne à sonder la disponibilité de Jean-Louis Gasset.

« Ma retraite, c’est vrai que je l’avais annoncée. Je pensais avoir fait mon dernier challenge dans un endroit magnifique. Dans le même état d’esprit, je suis ici pour 3 ou 4 mois, pour amener de la sérénité et vivre des moments forts. Je me suis régalé et j’ai dit que c’était le terminus. Trois mois historiques pour moi. Et dimanche, comme cela se passe souvent, on me téléphone après le match de Marseille pour savoir si j’acceptais le challenge. Montpellier m’a sondé pour savoir si j’étais prêt à sortir de ma retraite et donner un coup de main à la famille », a expliqué l’ancien sélectionneur national de la Côte d’Ivoire.

🎙️ 𝗖 𝗢 𝗡 𝗙'

🗣️ Michel Mézy, Jean-Louis Gasset & Bruno Carotti pic.twitter.com/f0T2fXsd3K — MHSC (@MontpellierHSC) October 23, 2024

Après l’appel de Laurent Nicollin, il a demandé une nuit de réflexion avant de prendre sa décision finale. « J’ai eu une nuit de réflexion, deux ou trois personnes à voir et aplanir les choses. La priorité, c’est le club. Quand je vois Laurent (Nicollin), Michel (Mézy), Bruno (Carotti) et la famille Nicollin souffrir comme ils souffrent, je n’avais pas le droit de refuser. J’aurais pu dire, “Non, je reste chez moi”, mais pas Montpellier, pas Montpellier. Il y a du travail. Ce n’est pas mon club. Quand je suis arrivé hier, j’ai vu mon nom écrit sur la porte, je suis chez moi », a-t-il ajouté.

Jean-Louis Gasset prêt à relever le défi

Jean-Louis Gasset est donc arrivé au Montpellier HSC avec l’ambition de maintenir le club en Ligue 1. Il sait que la tâche ne sera pas facile, surtout en raison des nombreux absents à cause des blessures. Il a même envisagé de signer Chancel Mbemba et Bamo Meïté, mais pour le moment, rien n’est encore décidé. Lors de la conférence de presse, il a invité tous ses joueurs à se préparer, car les jours à venir seront difficiles. « Que tous les joueurs sachent que cela va être dur, mais nous allons y arriver », a conclu Jean-Louis Gasset.