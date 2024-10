Mercato Montpellier HSC : C’est officiel pour Jean-Louis Gasset !

C’était pressenti, mais c’est désormais officiel. Jean-Louis Gasset devient le nouvel entraîneur du Montpellier HSC, succédant ainsi à Michel Der Zakarian.

Le technicien arménien, âgé de 61 ans, a été démis de ses fonctions après une lourde défaite 0-5 contre l’Olympique de Marseille. Suite à la rencontre, Laurent Nicollin, président du Montpellier HSC, a informé Michel Der Zakarian de son licenciement. Il a ensuite officialisé la nouvelle au micro de DAZN en déclarant :

« Le football, c’est toujours pareil… On ne peut pas changer 25 joueurs, alors malheureusement, j’ai pris la décision de me séparer de Michel ce soir. Nous avons discuté dans le vestiaire à la fin du match, je lui ai dit que c’était terminé et que, malgré son bon travail, j’avais pris cette décision. »

Dès lors, plusieurs médias français ont rapporté que Jean-Louis Gasset allait prendre les rênes du MHSC. Ce qui était encore une rumeur a été confirmé par un communiqué officiel du club héraultais.

Communiqué officiel du Montpellier HSC

« Le président Laurent Nicollin a choisi de nommer Jean-Louis Gasset au poste d’entraîneur du MHSC. Fils de Bernard Gasset, cofondateur du club aux côtés du président Louis Nicollin, et lui-même ancien joueur du club (263 matchs sous le maillot pailladin), Jean-Louis a le MHSC dans le sang. Au cours de sa riche carrière d’entraîneur (PSG, OM, AS Saint-Étienne, Espanyol Barcelone et l’équipe de France, notamment), ce grand nom du football français s’est forgé une solide réputation, tant sur le plan technique et tactique que dans ses relations humaines. Sa dernière expérience, sur le banc de l’OM la saison passée, a montré sa capacité à redynamiser des équipes en difficulté. C’est ce même défi qui l’attend désormais à Montpellier. Jean-Louis Gasset sera accompagné par son fidèle adjoint Ghislain Printant. Vitorino Hilton et Robin Gasset rejoignent également le staff. »