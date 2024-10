Mercato ASSE : Quels renforts pour relancer l’AS Saint-Etienne ?

Le poste à renforcer en priorité à l’ASSE est dévoilé, à deux mois de l’ouverture officielle du mercato hivernal. Est-ce en défense, au milieu ou en attaque ?

Mercato : Le milieu de terrain, priorité absolue de l’ASSE cet hiver

L’ASSE va devoir revoir sa copie : le mercato d’hiver s’annonce crucial pour les Verts. Après un début de saison décevant, les recrues estivales ne semblent pas avoir apporté les résultats escomptés. Selon le journaliste de L’Équipe, Timothée Maymon, le milieu de terrain est une priorité absolue.

« L’AS Saint-Étienne aurait dû recruter au moins un milieu habitué à la Ligue 1 », affirme-t-il dans un podcast de Peuple-Vert. Si Florian Tardieu apporte son expérience, son âge avancé (32 ans) est un handicap selon la source.

La défense de l’ASSE n’est pas en reste. Dennis Appiah (arrière latéral), malgré son vécu en Ligue 1, ne convainc plus. « Il n’est plus au niveau et n’est pas très performant », juge Maymon.

Yunis Abdelhamid peut-il rebondir ?

Concernant Yunis Abdelhamid (37 ans), le journaliste supporter de l’ASSE tempère les critiques. « Je suis convaincu qu’à un moment de la saison, il nous sera utile », assure-t-il. Néanmoins, il reconnaît que recruter un défenseur central plus jeune, avec plus de matchs de Ligue 1 au compteur, aurait été plus judicieux.