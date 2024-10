OGC Nice : Franck Haise avec un renfort défensif face à Ferencvaros

L’OGC Nice dispute ce jeudi son troisième match de Ligue Europa face à Ferencvaros. Et à quelques heures du choc, Franck Haise enregistre un important retour dans son groupe.

Franck Haise récupère Melvin Bard face à Ferencvaros

L’OGC Nice se déplace ce jeudi à Budapest pour affronter le Ferencváros en Ligue Europa, dans un match qui s’annonce décisif pour la suite de la compétition. Malgré un statut de favori logique face aux Hongrois, les hommes de Franck Haise vivent un début de tournoi délicat avec un seul point en deux rencontres.

Après un match nul face à la Real Sociedad, les Niçois ont subi une lourde défaite à Rome contre la Lazio (4-1). Ils sont donc sous pression et doivent impérativement réagir pour espérer se qualifier pour la suite. Pour ce déplacement en Hongrie, Franck Haise devra composer avec une infirmerie bien garnie, notamment au milieu de terrain où il ne dispose que de trois joueurs valides.

Malgré ces absences, le coach de l’OGC Nice peut compter sur le retour de Melvin Bard, qui apportera sa fougue et son expérience sur le flanc droit de la défense. En attaque, le technicien niçois a de la matière avec la présence de joueurs offensifs comme Jérémie Boga, Mohamed-Ali Cho ou encore Gaëtan Laborde. Les Niçois devront se montrer efficaces devant le but pour espérer ramener les trois points de Hongrie et relancer leur campagne européenne.

Le groupe de l’OGC Nice pour ce choc européen

Gardiens : Boulhendi, Bulka, Dupé

Défenseurs : Abdelmonem, Abdi, Bard, Bombito, Clauss, Louchet, Mendy

Milieux de terrain : Boudaoui, Camara, Rosario

Attaquants : Boga, Bouanani, Cho, Diop, Guessand, Laborde, Moukoko.