Coup de maître à Lyon : Découvrez les coulisses d’une incroyable remontée

Lyon a fait une remontée spectaculaire pour se maintenir en Ligue 1. Comment cela a-t-il été possible, surtout que les Lyonnais étaient derniers et relégables en Ligue 2, en décembre ?

L’extraordinaire remontée de Lyon en Ligue 1

Lyon est bel en bien en vie en Ligue 1 ! Dernier du championnat, après 15 journées, en décembre 2023, puis barragiste en début de la phase retour du championnat, les Gones se sont éloignés progressivement de la zone rouge. Mieux, ils ont réussi à se maintenir en Ligue 1, en faisant une longue série positive, de 8 victoires (contre un nul et une défaite) en 10 matchs consécutifs, soit de la 20e à la 29e journée de championnat.

L’OL a pris ainsi 26 points sur 30 possible, ce qui lui a permis de se hisser provisoirement à la 7e place au classement et de rêver d’une qualification en coupe d’Europe. En effet, l’Olympique Lyonnais était 7e avant sa lourde défaite à Paris (4-1), en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

Lyon rêve d’une place en coupe d’Europe

Rétrogradé à la 9e place, le club rhodanien reste toujours en course pour une place en Ligue Europa Conférence. Il n’a qu’un petit point de retard sur le Stade Rennais, actuel 7e. En effet, ce rang pourrait être qualificatif pour la C4, si le PSG remporte la coupe de France, en plus du titre presque acquis. Parlant de la coupe de France, Lyon, parallèlement à son extraordinaire remontée en Ligue 1, a réussi à se hisser en finale de cette compétition.

Les Lyonnais seront opposés aux Parisiens, le 25 mai au Stade de France. En cas de victoire en finale, l’équipe de Pierre Sage serait qualifiée directement pour la Ligue Europa.

Pierre Sage a amené de la confiance et le déclic

Deux actes majeurs ont favorisé le retour en forme de Lyon. Premièrement, l’arrivée de Pierre Sage (en décembre). Il a apporté la confiance et la sérénité dans le vestiaire, en plus naturellement de son discours et sa méthode de travail. Deuxièmement, il y a l’apport des recrues de l’hiver. Ils ont apporté leur expérience du haut niveau, mais aussi un nouvel état d’esprit dans le groupe. Dans leurs témoignages sur leur redressement inespéré, Maxence Caqueret, Alexandre Lacazette et leur nouvel entraineur confirment les deux détails indiqués.

« Le tournant (décisif, ndlr) a été juste avant la trêve… J’ai senti un gros changement sur la cohésion du groupe, sur l’état d’esprit. Il y a eu des discours qui ont été très importants », a témoigné le premier. « Pierre Sage nous a motivés, en nous disant que la saison n’était pas finie et qu’il fallait s’accrocher. […]. J’ai senti un groupe changé. […]. On a retrouvé une vraie équipe », a confié le capitaine des Gones, la semaine dernière.

Le coach de l’OL souligne l’apport des recrues

Le successeur de Fabio Grosso, lui, insiste sur l’apport des renforts engagés en janvier. « Les nouveaux joueurs ont amené de la fraîcheur […] », a-t-il soutenu. En effet, le recrutement hivernal de John Textor a été décisif pour Lyon, en plus du déclic apporté par Pierre Sage. Pour rappel, 6 nouveaux joueurs ont renforcé véritablement les Gones à l’hiver : Lucas Perri (gardien de but), Orel Mangala, Gift Orban, Malick Fofana, Nemanja Matic et Saïd Benrahma.