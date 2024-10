OM-PSG : De Zerbi a une carte à jouer face aux doutes parisiens

Le Classique OM-PSG promet des étincelles ! Roberto De Zerbi et son équipe, en pleine confiance, pourraient bien tirer profit des récentes difficultés du Paris SG pour créer la surprise au stade Vélodrome dimanche soir.

OM vs PSG : C’est le moment ou jamais pour Roberto De Zerbi

Ce dimanche soir, le Vélodrome vibrera au rythme d’une rencontre qui s’annonce explosive : l’Olympique de Marseille accueille le Paris Saint-Germain pour le choc de la 9ème journée de Ligue 1. Trois points seulement séparent ces deux équipes rivales, ce qui rend cette rencontre décisive dans la course au titre.

En attendant ce Classique OM-PSG, les supporters marseillais sont optimistes et entrevoient une opportunité en or de prendre leur revanche sur le leader parisien. Et pour cause, le Paris Saint-Germain ne semble pas au meilleur de sa forme. Le nul concédé mardi soir en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven (1-1) vient confirmer les doutes qui planent sur l’équipe parisienne.

Les hommes de Luis Enrique, pourtant renforcés cet été, peinent à trouver le rythme et à imposer leur jeu. Tandis que l’OM de Roberto De Zerbi a montré un visage séduisant depuis le début de saison. Sa large victoire à Montpellier (5-0) a redonné confiance à l’équipe. Les Marseillais, portés par un public en fusion, pourraient donc profiter de la fébrilité parisienne pour enfin battre le PSG en championnat, ce qui n’est plus arrivé depuis 2011.

Rolland Courbis, ancien entraîneur de l’OM, s’est d’ailleurs montré optimiste pour son ancien club. « Marseille n’a pas battu le PSG au Vélodrome en Ligue 1 depuis 13 ans. C’est peut-être maintenant ou jamais », a-t-il déclaré au journal Le Parisien. Les supporters marseillais, galvanisés par ces propos, espèrent bien voir leur équipe créer la surprise ce dimanche soir.