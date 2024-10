Vente OM : Coup de théâtre, les Saoudiens jettent l’éponge !

Fin de partie pour le rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie Saoudite ? Les dernières informations tendent à le confirmer. Le projet de la vente OM, longtemps évoqué, semble aujourd’hui enterré pour plusieurs raisons.

Vente OM : L’arrivée des Saoudiens, un dossier au point mort

Depuis l’arrivée de Frank McCourt à la tête de l’Olympique de Marseille en 2016, les spéculations autour d’un éventuel rachat du club phocéen n’ont cessé de se multiplier. Si le milliardaire américain a injecté des sommes colossales dans le club, notamment pour rénover le centre d’entraînement et renforcer l’effectif, les résultats sportifs et financiers n’ont pas toujours été au rendez-vous.

Ces dernières années, les rumeurs autour de la vente OM se sont répandues, alimentées par les propos de certains observateurs comme Thibaud Vézirian. L’ancien journaliste de L’Equipe est persuadé d’une issue imminente du rachat du club par des investisseurs saoudiens, allant jusqu’à affirmer que le deal était en passe d’être officialisé. Pourtant, ces allégations n’ont jamais été corroborées par des faits concrets.

Et si l’Arabie Saoudite a fait preuve d’un appétit certain pour le football européen, notamment avec le rachat de Newcastle, la donne semble avoir évolué ces derniers temps. Les récentes déclarations du journaliste de Daily Mail, Oliver Holt, tendent à confirmer ce revirement.

Mohammed Ben Salmane réoriente ses investissements sportifs vers d’autres projets

Selon le Britannique, qui s’appuie sur des sources au sein du gouvernement saoudien, le prince héritier Mohammed Ben Salmane aurait décidé de réorienter ses investissements sportifs. Le projet de circuit de golf LIV, la boxe et le tennis sont désormais au cœur des ambitions de l’Arabie saoudite.

Le développement du championnat saoudien et l’organisation de la Coupe du monde 2034 constituent également des priorités pour le royaume. « Le but est de redorer l’image et de générer des revenus pour réduire sa dépendance au pétrole. Dès lors, Newcastle et le football européen tombent dans l’indifférence », a déclaré Oliver Holt.

Les conséquences pour la vente OM

Cette évolution de la stratégie saoudienne a des implications directes ou indirectes pour l’Olympique de Marseille. Si l’intérêt pour l’OM n’a jamais été officiellement confirmé au plus haut niveau du pays le plus riche du Golfe, il est fort probable que les projets de rachat de clubs européens soient désormais mis en stand-by.

Pour les artisans de la vente OM, ce revirement est un coup dur. Les espoirs d’un retour rapide au premier plan du football européen, grâce à des investissements massifs venus du Golfe, s’éloignent un peu plus. De son côté, Frank McCourt reste au contrôle de l’OM et devra continuer à investir dans le club en vue de retrouver sa gloire d’antan.

Ainsi, même si l’avenir de l’OM reste incertain, il est clair que l’hypothèse d’un rachat par l’Arabie Saoudite s’éloigne de plus en plus. Les priorités du royaume saoudien ont évolué, et le football européen n’est plus au cœur de ses préoccupations. Les supporters marseillais devront donc patienter avant de connaître le prochain chapitre de l’histoire de leur club.