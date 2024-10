OM : Un événement tragique touche Mehdi Benatia

Touché en plein cœur par la disparition d’Abdelaziz Barrada, Mehdi Benatia livre un message poignant en hommage à son ami.

Mehdi Benatia bouleversé le décès de son ami Abdelaziz Barrada

Le monde du football est en deuil. Abdelaziz Barrada, ancien international marocain, est décédé à l’âge de 35 ans. La nouvelle, annoncée sur les réseaux sociaux, a suscité une vague d’émotions et d’hommages.

Formé au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain avait également porté les couleurs de l’Olympique de Marseille, où il avait laissé d’excellents souvenirs. Les deux clubs ont tenu à lui rendre un dernier hommage, rappelant l’importance de ce joueur talentueux et apprécié.

Repose en paix Abdelaziz 🕊️🖤



L’Olympique de Marseille a appris avec tristesse le décès de son ancien joueur et international marocain, Abdelaziz Barrada.



Arrivé à l’été 2014, le milieu offensif a porté les couleurs de l’OM durant 2 saisons.

Le club tient à présenter ses plus… pic.twitter.com/Ypgh08x6UT — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 24, 2024

Mehdi Benatia, conseiller sportif de l’OM et ami de longue date d’Abdelaziz Barrada, a aussi exprimé sa profonde tristesse sur les réseaux sociaux. « Beaucoup d’émotions et de tristesse ! Mes sincères condoléances à la famille Barrada. Allah y rhamek mon frère », a-t-il écrit sur son compte X. De nombreux autres acteurs du football, comme Achraf Hakimi, ont également partagé leurs messages de condoléances à la famille et aux proches du défunt.

En signe de respect, L’Equipe indique que l’Olympique de Marseille organisera une cérémonie en hommage à Abdelaziz Barrada avant le très attendu Classique OM-PSG, qui se déroulera dimanche prochain au stade Vélodrome. Ce sera l’occasion pour les supporters de rendre un dernier hommage à ce joueur qui aura marqué l’histoire du football français.