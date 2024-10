Le Havre AC : Le groupe de Didier Digard avec plusieurs absents contre le SRFC

À l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1, le Havre AC et Didier Digard se déplacent au Roazhon Park pour affronter le Stade Rennais FC ce vendredi soir. À quelques heures de la rencontre, l’entraîneur français de 38 ans a dévoilé la liste des joueurs havrais convoqués pour tenter de briser la série de défaites.

José Casimir et Daler Kuziaev forfait contre le SRFC

José Casimir est contraint de déclarer forfait en raison d’une rechute de sa blessure à la cheville. Titulaire indiscutable dans le onze de Didier Digard depuis le début de la saison, l’ailier droit guadeloupéen de 23 ans s’est blessé lors de la rencontre contre le Stade Brestois (défaite 0-2). Après une tentative de retour face à l’Olympique Lyonnais, où il a joué 80 minutes, il s’est à nouveau blessé, le rendant indisponible pour le déplacement de ce week-end contre le SRFC. Son absence représente un coup dur pour Didier Digard, qui espère mettre fin à une série noire de cinq défaites consécutives.

Daler Kuziaev, le milieu de terrain russe de 31 ans, est également absent pour ce match. Blessé contre l’Olympique Lyonnais, la nature exacte et la gravité de sa blessure restent inconnues pour le moment, mais celle-ci le prive du déplacement à Roazhon Park.

Le groupe de Didier Digard pour aller affronter @staderennais ce soir 🗒️#SRFCHAC ⌛️🔜 pic.twitter.com/Q0kXm1CzV5 — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) October 25, 2024

Arthur Desmas et Emmanuel Sabbi opérationnels contre le SRFC

Contrairement aux rumeurs circulant ces dernières heures, Arthur Desmas et Emmanuel Sabbi seront bel et bien présents pour affronter le Stade Rennais FC. Les deux joueurs havrais, initialement annoncés comme incertains suite à des malaises, ont finalement été convoqués par Didier Digard, à la surprise générale. Leur présence constitue un atout de taille pour le HAC, d’autant plus que le club est confronté à une série de blessures. Cette rencontre face au SRFC revêt un caractère décisif pour Didier Digard. L’entraîneur de 38 ans se retrouve sous pression pour mettre un terme à sa série de cinq défaites consécutives afin d’éviter des sanctions éventuelles. Lors de la huitième journée, après la lourde défaite face à l’OL (0-4), il avait déjà été vivement critiqué par les supporters.