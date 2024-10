ASSE : L’AS Saint-Etienne, un géant dont la Ligue 1 a besoin

L’ASSE a retrouvé la Ligue 1 cette saison après deux années passées en deuxième division. Malheureusement, les retrouvailles avec l’élite du football français ne se passent pas bien. Alors que l’AS Saint-Etienne espère se maintenir en Ligue 1, Omar Da Fonseca estime que c’est nécessaire pour le paysage du football français.

Omar Da Fonseca plaide pour le maintien de l’ASSE en Ligue 1

Dans une interview accordée à But!, Omar Da Fonseca, ancien joueur et désormais consultant pour beIN SPORTS, a exprimé son attachement profond pour l’ASSE. L’Argentin, qui a officié à la cellule de recrutement des Verts entre 2005 et 2008, estime que le club stéphanois est indispensable au paysage du football français.

Pour Da Fonseca, l’AS Saint-Etienne est bien plus qu’un simple club de football : « Ça fait longtemps que j’ai quitté Saint-Étienne mais je considère qu’il devrait être décrété dans le football français que des équipes comme Lens, Marseille et Saint-Étienne soient toujours en première division ! Moi, je veux que le football français continue à progresser via ce genre de clubs, qui véhiculent une vraie belle image. La L1 a besoin de l’ASSE », a-t-il confié.

Un héritage à préserver

L’ancien attaquant du PSG et de l’AS Monaco souligne l’importance de l’histoire et de la passion qui animent le club stéphanois entrainé par Olivier Dall’Oglio : « J’espère de tout cœur que l’ASSE se maintienne en Ligue 1 parce que ça reste un grand club, avec une passion, une mémoire et une reconnaissance. Et pour moi, ça veut dire beaucoup », a ajouté Omar Da Fonseca.

Les propos du consultant argentin sont un véritable appel à la mobilisation pour tous les amoureux des Verts. Le maintien de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 est un enjeu majeur pour le football français et pour le rayonnement du club.