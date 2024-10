RC Lens – LOSC : Le groupe du RCL pour le derby face à Lille, avec des absents de marque

Le RC Lens a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le derby face au LOSC Lille, comptant pour la 8ème journée de Ligue 1. Si le groupe du RCL affiche quelques retours, il est également marqué par de nombreuses absences.

RC Lens : Un groupe affaibli pour le derby face au LOSC

L’infirmerie lensoise continue de se remplir. En plus des absences déjà connues de Jimmy Cabot, Ruben Aguilar, Martin Satriano et Hervé Koffi, le RC Lens devra également se passer des services de Wesley Saïd, victime d’une déchirure au quadriceps. Ismaëlo Ganiou est également forfait en raison d’une blessure aux ischios-jambiers.

Un doute subsistait sur la présence de Rémy Labeau Lascary, touché lors d’un entraînement. Finalement, l’attaquant lensois a été convoqué par Will Still. En revanche, de bonnes nouvelles arrivent avec le retour de Deiver Machado. Les jeunes Neil El Aynaoui et Hamzat Ojediran, qui ont joué avec la réserve le week-end dernier, rejoignent également le groupe professionnel.

Avec toutes ces absences, Will Still devra composer avec un groupe affaibli pour affronter le LOSC. Le derby promet d’être intense et indécis.

Le groupe 𝒍𝒆𝒏𝒔𝒐𝒊𝒔 🔴🟡 pour #RCLLOSC ⚒ — Racing Club de Lens (@RCLens) October 25, 2024

