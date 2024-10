Toulouse FC : Joshua King révèle les coulisses de sa signature au TFC

Ancien joueur de Fenerbahçe, Joshua King fait partie des nouvelles recrues du Toulouse FC pour le mercato estival 2024. L’ailier gauche norvégien, âgé de 32 ans, a signé un contrat d’une saison, prenant fin à l’issue de la saison en cours. Dans une interview accordée au TFC, il est revenu sur les raisons de son choix.

Les motivations de Joshua King pour jouer en France

Avant de poser ses valises au Toulouse FC, Joshua King était réticent à l’idée de jouer en France, où il estime que peu de personnes parlent anglais. C’est pour cette raison qu’il a passé la majeure partie de sa carrière en Angleterre. « J’ai eu une longue carrière en Angleterre et en Turquie », confie-t-il. Mais en août 2024, le président du TFC a réussi à le convaincre de rejoindre les Violets.

« J’ai discuté avec mon agent il y a sept ou huit semaines, et j’ai eu un appel avec le président et Viktor (Bezhani, responsable du recrutement, ndlr). J’ai aimé ce qu’ils m’ont dit. Le projet de Toulouse me plaît ; il me rappelle un peu celui de Bournemouth. Ce n’est pas le plus grand club, mais il a de l’ambition et de jeunes talents », explique Joshua King avant de donner plus de détails sur ce qui l’a le plus séduit au Toulouse FC.

« J’apprécie l’organisation médicale ici et la façon dont nous nous entraînons. Tout le monde est ouvert et à l’écoute des joueurs, ce qui est très positif. Je n’avais aucune attente particulière concernant la ville, mais je l’aime beaucoup. Elle est très décontractée. Je pensais qu’il ferait soleil tous les jours, mais aujourd’hui, il pleut (sourire). »

Joshua King évoque la responsabilité qui lui incombe

Si, malgré son âge, Joshua King a signé au Toulouse FC, c’est aussi en raison de son expérience en Europe. « Avec Djibril (Sidibé), nous sommes les joueurs les plus expérimentés du groupe. » Ainsi, il a pour mission d’encadrer les jeunes de l’équipe afin de les aider à progresser. Une tâche que l’international norvégien prend plaisir à accomplir. « J’essaie d’aider naturellement les jeunes en leur donnant quelques conseils. Il y a beaucoup de joueurs talentueux, que ce soit dans l’équipe première ou en réserve. Dans ma carrière, j’ai croisé des joueurs qui sont allés très loin et d’autres non. C’est à moi de transmettre librement mon expérience ! »