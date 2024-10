Montpellier HSC : Le coup de gueule de Jean-Louis Gasset à ses joueurs

Lors de la conférence de presse d’avant-match contre le Toulouse FC, Jean-Louis Gasset a été interrogé sur le discours qu’il a tenu à ses joueurs lors de sa première séance d’entraînement. L’entraîneur français de 70 ans a été direct avec les Héraultais, leur rappelant ce qu’ils devaient faire pour redresser la situation.

Jean-Louis Gasset critique la performance de Montpellier HSC

« En premier, j’ai rappelé les faits et la situation pour les faire culpabiliser, qu’ils sentent que ce sont eux, les joueurs, qui ont mis le club dans cette situation », a expliqué Jean-Louis Gasset. Ensuite, il a rappelé à chacun ce qu’il fallait faire, les étapes à franchir pour remonter. Pour l’entraîneur montpelliérain, « cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais chacun doit augmenter son degré d’implication, son niveau physique, son investissement à l’entraînement ou dans l’invisible. Ils doivent comprendre que ce qu’ils faisaient jusqu’à maintenant, cela ne suffisait pas. Ils ont mille excuses pour le début de saison, mais maintenant il n’y en a plus », a ajouté l’ancien coach de l’Olympique de Marseille.

Photo : Jean-Louis Gasset

L’entraîneur de Montpellier HSC motive ses joueurs avant le match contre Toulouse

Fort de ses nombreuses expériences en tant que coach, Jean-Louis Gasset se dit prêt à relever le défi. Mais il souhaite d’abord mettre ses joueurs en confiance. « Je suis venu avec mon expérience pour montrer le chemin ; je l’ai déjà fait, je connais la méthode, et je leur donne la feuille de route. Mais ceux qui joueront dimanche, ce sont les joueurs. » Il souligne ensuite l’importance de remporter le match contre le Toulouse FC.

« On va essayer de jouer au mieux ce match contre Toulouse. C’est un match important, mais ce n’est pas une finale. Tout le monde dit : “On va voir”, mais on ne va rien voir, non ; on va essayer. On va progresser petit à petit, étape par étape. Bien sûr, un résultat positif nous donnerait du baume au cœur pour continuer à travailler. En tout cas, il n’y aura pas de cadeaux ; les joueurs doivent se ressaisir, car ils étaient sur la mauvaise voie », a-t-il conclu.