OM : Leonardo Balerdi dévoile la clé pour vaincre le PSG

À deux jours du choc tant attendu entre l’OM et le PSG, Leonardo Balerdi vient de lancer les hostilités. Le défenseur marseillais a expliqué devant la presse comment venir à bout du rival parisien.

L’OM prêt à défier le PSG : Léonarod Balerdi lève le voile sur la stratégie

À l’approche du choc tant attendu entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, l’ambiance est à la fois respectueuse et explosive du côté du Vélodrome. Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM, a d’ailleurs tenu à mettre les choses au clair lors de la conférence de presse : « On respecte les Parisiens, mais notre objectif est clair : gagner »

Un succès ce dimanche permettrait en effet à l’OM de revenir à hauteur du PSG au classement. Une perspective alléchante qui motive les troupes de Roberto De Zerbi. « On est prêt », assure Leonardo Balerdi. Mais le défenseur argentin sait également que la tâche ne sera pas aisée face à une redoutable équipe du PSG.

Pour contrer l’armada parisienne, l’OM compte miser sur une défense solide et une organisation sans faille. « Il faudra être à 100% attentif sur la profondeur », prévient Leonardo Balerdi, qui met en garde contre la menace que représentent les ailiers percutants du PSG. « On a travaillé spécifiquement sur ça », ajoute-t-il, sans dévoiler davantage de détails sur la stratégie marseillaise.

Ce dimanche soir, le Vélodrome sera donc en feu. Les supporters de l‘OM espèrent voir leur équipe réaliser une performance remarquable en dominant le PSG. Leonardo Balerdi et ses coéquipiers sont déterminés à relever ce défi.