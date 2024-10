Le Havre AC : La grosse colère de Mathieu Bodmer contre l’arbitrage à Rennes

En ouverture de la neuvième journée de Ligue 1, le Havre AC affrontait le Stade Rennais FC avec l’ambition de mettre fin à une série de défaites. Malheureusement, les espoirs des Havrais se sont envolés après la victoire 1-0 du SRFC. À l’issue de la rencontre, plusieurs voix se sont élevées contre l’arbitrage, notamment celle de Mathieu Bodmer, directeur sportif du HAC.

Mathieu Bodmer dénonce l’arbitrage face à Rennes

Comme de nombreux supporters, Mathieu Bodmer n’a pas digéré l’arbitrage lors du match entre le Havre AC et le Stade Rennais FC. Le directeur sportif a remarqué plusieurs fautes non sifflées en faveur de son équipe. De plus, un carton rouge en toute fin de rencontre a contraint le défenseur ivoirien Christopher Operi à quitter ses coéquipiers. Toutes ces erreurs, ajoutées à celles des matchs précédents, ont poussé Mathieu Bodmer à exprimer sa frustration.

« On a encore vu des faits de jeu. Dès le début, il y a deux fautes sur Operi et, sur la même action, une faute sur Youté. Cet arbitre avait déjà validé un but hors-jeu pour Rennes la saison dernière en tant qu’arbitre VAR. Peut-être que ça commence à faire beaucoup. Après le match contre Brest (2-0, le 6 octobre), la direction de l’arbitrage nous a admis s’être trompée sur le carton rouge de Ndiaye (le joueur de Brest n’a écopé que d’un jaune). On n’est pas récompensés », a déclaré le directeur sportif du HAC, visiblement agacé.

🎙️ | Didier Digard revient sur les raisons de sa colère au coup de sifflet final ! 😤💢 #SRFCHAC pic.twitter.com/eWU8c4Sadr — DAZN France (@DAZN_FR) October 25, 2024

Didier Digard critique la gestion des matchs du Havre AC en Ligue 1

Apparemment, l’ensemble du staff du Havre AC est mécontent de la gestion de leurs matchs en Ligue 1. Juste après le coup de sifflet final, Didier Digard a également exprimé sa colère envers les arbitres. Au micro de DAZN, l’entraîneur de 40 ans a fait part de sa frustration : « C’est l’ensemble des fautes non sifflées avant cela, parce qu’on est Le Havre, parce que c’est la fin de match, parce qu’on joue à Rennes et qu’il est plus facile de donner des cartons au Havre. Mais je n’en parlerai plus, je ne participerai plus aux réunions, je n’écouterai plus les beaux discours. On avancera seuls », a conclu Didier Digard. Suite à cette défaite contre le SRFC, le Havre AC enregistre désormais six défaites consécutives.