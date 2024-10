OM : Luis Henrique provoque le PSG avant le Classico !

À la veille du premier Classico de la saison, l’attaquant de l’OM, Luis Henrique, s’est permis de provoquer le PSG sur ce choc à venir, au stade Vélodrome, à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1.

L’OM prêt à détrôner le PSG ? Luis Henrique en est convaincu

Le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain s’annonce explosif. À la veille de cette rencontre décisive, l’attaquant marseillais Luis Henrique a affiché une grande confiance en les capacités de son équipe à défier le champion en titre. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc, l’OM a retrouvé un nouveau souffle.

Les recrues estivales ont apporté un plus indéniable à l’effectif phocéen, qui pointe actuellement à la troisième place du championnat. Fort de ces résultats encourageants, Luis Henrique estime que l’OM dispose de toutes les armes pour lutter à armes égales avec le PSG et l’AS Monaco.

« La bonne année pour concurrencer Paris et Monaco ? Bien sûr. Dans notre effectif, nous avons des joueurs qui sont jeunes et forts et à côté, nous avons des joueurs plus expérimentés capables de provoquer ce déséquilibre que le coach souhaite. Je pense que c’est possible de voir l’OM dans cette lutte pour atteindre le plus haut niveau possible », a confié l’ailier brésilien dans les colonnes du journal Le Parisien. De son côté, Roberto De Zerbi entend bien frapper un gros coup demain soir.

Le plan secret de De Zerbi pour battre le PSG

Roberto De Zerbi attend ce match avec une impatience non dissimulée. Le technicien italien, conquis par la ferveur marseillaise, sait que ce Classico est un tournant dans son mandat sur la Canebière. « C’est un match unique, un moment à vivre intensément », a-t-il relevé en conférence de presse.

Son expérience à Sassuolo et à Brighton, où il a souvent déjoué les pronostics, laisse présager d’un plan de jeu audacieux. En misant sur une possession haute et des transitions rapides, Roberto De Zerbi pourrait bien surprendre le PSG et installer l’OM comme un sérieux prétendant au titre.