Carles Martinez Novell avant Montpellier HSC – Toulouse FC : « Nous devons marquer »

L’arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc du Montpellier HSC n’effraie pas Carles Martinez Novell, entraîneur du Toulouse FC. Bien au contraire, le technicien espagnol de 40 ans est déterminé à réserver un accueil difficile au Français de 70 ans.

Carles Martinez Novell motive son attaque pour plus de réalisme offensif

Face aux difficultés offensives de son équipe lors des derniers matchs, Carles Martinez Novell a remobilisé ses joueurs, en particulier ses attaquants, pour améliorer leur efficacité devant le but. Lors d’une conférence de presse, il a expliqué : « La question du réalisme, on en parle en interne. Je fais confiance à mon staff et aux joueurs pour travailler individuellement dessus. Nous créons des occasions, mais peut-être que nous réfléchissons trop au moment de conclure. Parfois, il faudrait jouer plus simplement, de manière plus instinctive. » Le coach espère que ses hommes seront plus percutants contre le Montpellier HSC ce dimanche.

« Nous devons marquer. Si demain, nous avons seulement 3 ou 4 occasions, il faut savoir les concrétiser. Tout le travail consiste à déclencher ce fameux déclic. Nous sommes convaincus qu’après ce déclic, nous serons lancés. Cela peut sembler contradictoire, mais le staff et moi-même avons le sentiment que les joueurs sont meilleurs aujourd’hui. On le voit à l’entraînement, où ils terminent mieux. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter, cela finira par se voir en match », a ajouté le technicien espagnol des Pitchouns.

Photo : Carles Martínez Novell

Carles Martinez Novell revient sur le match nul contre Angers SCO

Le week-end dernier, le Toulouse FC a arraché un match nul 1-1 contre Angers SCO grâce à Joshua King. Un résultat frustrant pour Carles Martinez Novell, qui en attend davantage de son équipe. « En début de semaine, nous avons beaucoup analysé nos axes de progression, en concertation avec le staff. Ensuite, j’ai constaté une bonne réaction de l’équipe, qui a accepté nos retours et se prépare maintenant pour le match contre Montpellier. Contre Angers, nous n’avons pas montré le bon état d’esprit tout au long du match. C’était par moments, avec des intensités variables », a souligné le coach de 40 ans, qui espère une victoire face au Montpellier HSC ce dimanche.