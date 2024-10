Montpellier HSC – Toulouse FC : Carles Martinez Novell analyse l’arrivée de Jean-Louis Gasset

Pour la neuvième journée de Ligue 1, le Toulouse FC se déplace à Montpellier pour affronter le MHSC, désormais dirigé par le nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset. À quelques heures de la rencontre, Carles Martinez Novell, entraîneur du TFC, s’est exprimé sur ce que l’arrivée du technicien français de 70 ans pourrait changer dans le jeu des Montpelliérains.

Impact de l’arrivée de Jean-Louis Gasset sur le MHSC selon Carles Martinez Novell

« Ils ont fait un choix. Est-ce que cela va changer quelque chose ? Sans doute, au niveau de l’énergie. On sait quel accueil nous attend là-bas. Notre difficulté est plus tactique, car on ne peut pas deviner ce que le nouveau staff va mettre en place », a expliqué Carles Martinez Novell, qui se trouve face à un choix stratégique pour faire face à Jean-Louis Gasset. Malgré tout, son objectif, ainsi que celui de son équipe, reste de se concentrer « sur nous-mêmes, sur ce que nous pouvons contrôler, pour éviter les surprises. Nous devons être au niveau pour ce type de match et faire preuve de l’engagement que nous avons montré en début de saison », a ajouté le technicien espagnol de 40 ans.

Photo : Carles Martínez Novell

État d’esprit des joueurs : Carles Martinez Novell souligne l’importance de l’intensité

Après le match nul contre Angers SCO, Carles Martinez Novell a critiqué l’état d’esprit de son équipe. Interrogé à ce sujet, il a expliqué : « Je comprends qu’on ne peut pas tout le temps avoir le même état d’esprit, mais c’est justement mon rôle de faire en sorte que, pour un match comme celui-là, même avec moins de plaisir ou d’envie, il faut mettre suffisamment d’intensité. »

« L’un des axes de travail est de parvenir à être plus régulier tout au long du match. Il faut être compétitif au même niveau, quelles que soient les situations ou les excuses que l’on peut trouver. Nous devons constamment montrer le même état d’esprit. C’est sur cela que j’ai voulu insister. » Autrement dit, il souhaite voir les Pitchouns garder la même énergie du début à la fin de chaque rencontre.

Toulouse FC : Point complet sur l’infirmerie avant le match face au MHSC

Privé de plusieurs joueurs lors de la réception d’Angers SCO, le Toulouse FC a réussi à récupérer la plupart de ses joueurs, ce qui réjouit d’ailleurs l’entraîneur Carles Martinez Novell. « Le seul joueur encore absent en raison d’une blessure est Rasmus Nicolaisen (cheville). Sinon, tout le monde est prêt à prétendre à une place dans le groupe. Je suis dans une position idéale avec quasiment tout le monde à disposition. »